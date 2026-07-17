Звезда фильма "Назад в будущее" Майкл Джей Фокс отметил 38-ю годовщину свадьбы и опубликовал семейное фото

Пока остальные в Голливуде меняют партнеров чаще, чем прически для новой роли, Майкл Джей Фокс и Трейси Поллан упорно продолжают оставаться тем самым исключением, которое опровергает все шутки о краткосрочных звездных браках. 38 лет вместе – и ни малейшего намека на усталость друг от друга.

Как сообщает People, по случаю годовщины Фокс не стал придумывать ничего оригинального – просто опубликовал совместное фото с женой и написал:

"Каждый день – это праздник, а годовщины – еще лучше. Очень тебя люблю".

Поллан не осталась в долгу и тоже оставила милый комментарий:

"С годовщиной, дорогой! Очень тебя люблю!".

История любви Майкла Джей Фокса и Трейси Поллан



Майкл Джей Фокс с женой Трейси Поллан / Фото из инстаграма Трейси Поллан



Они познакомились в 1985 году на съемочной площадке сериала "Семейные узы", где актеры играли влюбленную пару, а в реальной жизни честно встречались с другими людьми. Искра проскочила лишь спустя несколько лет, на съемках фильма "Яркие огни большого города". Дальше все по учебнику настоящей любви: семь месяцев – и признание в любви, а уже летом 1988-го – свадьба.

За почти сорок лет пара успела пережить болезнь Паркинсона у Фокса и воспитать четверых детей.



Напомним, что актер уже почти 30 лет живет с тяжелым заболеванием, влияющим на всю его жизнь и съемки – с болезнью Парконисоном. И все эти годы Майкла поддерживала его жена и дети.

Секрет крепких отношений, по словам Поллан, очень прост: всегда стараться говорить и понимать партнера, а не устраивать ссору из-за каждой резкой фразы. Актер поддержал жену.

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