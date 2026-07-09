По информации RadarOnline, недавние проблемы со здоровьем 80-летней Голди заставили пару пересмотреть свои взгляды. Инсайдеры утверждают, что после пережитого актриса захотела официально оформить отношения с Куртом Расселом, с которым они вместе уже 43 года.

Что известно о свадьбе Голди Хоун и Курта Рассела

Голди Хоун и Рассел Кроу поженились / Фото MEGA



Говорят, влюбленные даже заключили брачный договор на 200 миллионов долларов, а сама церемония была очень камерной. Правда, официального подтверждения от самих актеров пока нет.

Интересно, что на протяжении многих лет Голди и Курт объясняли свою позицию просто: они хотели каждый день выбирать друг друга добровольно, а не потому, что когда-то поставили подпись в документах. Похоже, после четырех десятилетий совместной жизни они решили, что бумага все-таки не так уж и страшна.

Если слухи подтвердятся, это станет одной из самых романтичных историй Голливуда. Хотя, согласитесь, после 43 лет совместной жизни свадьба больше похожа не на начало семейной жизни, а на красиво поставленную точку в споре о том, нужен ли влюбленным штамп в паспорте.

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