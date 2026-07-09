За інформацією RadarOnline, нещодавні проблеми зі здоров'ям 80-річної Голді змусили пару переглянути свої погляди. Інсайдери стверджують, що після пережитого акторка захотіла офіційно оформити стосунки з Куртом Расселом, з яким разом уже 43 роки.

Що відомо про одруження Голді Гоун і Курт Рассел

Голді Гоун та Рассел Кроу одружилися / Фото MEGA



Кажуть, закохані навіть уклали шлюбний договір на 200 мільйонів доларів, а сама церемонія була дуже камерною. Щоправда, офіційного підтвердження від самих акторів поки що немає.

Цікаво, що роками Голді й Курт пояснювали свою позицію просто: вони хотіли щодня обирати одне одного добровільно, а не тому, що колись поставили підпис у документах. Схоже, після чотирьох десятиліть разом вони вирішили, що папір усе ж не такий уже й страшний.

Якщо чутки підтвердяться, це буде одна з найромантичніших історій Голлівуду. Хоча, погодьтеся, після 43 років спільного життя весілля більше схоже не на початок сімейного життя, а на красиво поставлену крапку в суперечці про те, чи потрібен закоханим штамп у паспорті.

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