Тяжелобольной актер фильма "Назад в будущее" появился на премии BAFTA-2024 на кресле колесном

Майкла Джея Фокса приветствовали овациями самые известные звезды Голливуда во время церемонии вручения кинонаград BAFTA-2024 от Британской киноакадемии. Актер вышел на сцену на кресле колесном.

62-летнему актеру, который с 1991 года ведет борьбу с болезнью Паркинсона, помогли подняться на сцену, чтобы он мог объявить номинацию "Лучший фильм".

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Майкл Джей Фокс появился на BAFTA-2024 на кресле колесном

Знаменитый актер, который получил свою славу в 80-х годах сильно растрогался, увидев, как тепло приняли его все присутствующие, поддерживая аплодисментами и улыбками. Вручая награду за категорию "Лучший фильм" он сказал:

Независимо от того, кто вы и откуда, эти фильмы могут объединить нас. Есть причина, почему говорят, что фильмы – это магия, потому что они могут изменить ваш день. Это может изменить ваше мировоззрение. Иногда это может изменить вашу жизнь

– подытожил Фокс.

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Болезнь Майкла Джея Фокса: что известно

В 1991 году актеру диагностировали болезнь Паркинсона, о чем он публично признался в 1998 году. С начала 2000 года он прекратил активную работу в кино и телевидении из-за ухудшения состояния вследствие болезни и покинул шоу "Спин-Сити", в котором сыграл главную роль в течение четырех сезонов.