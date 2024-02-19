62-річному акторові, який з 1991 року веде боротьбу із хворобою Паркінсона, допомогли піднятись на сцену, щоб він міг оголосити номінацію "Найкращий фільм".

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Майкл Джей Фокс з'явився на BAFTA-2024 на кріслі колісному

Знаменитий актор, який здобув свою славу у 80-х роках сильно розчулився, побачивши, як тепло прийняли його усі присутні, підтримуючи оплесками та усмішками. Вручаючи нагороду за категорію "Найкращий фільм" він сказав:

Незалежно від того, хто ви й звідки, ці фільми можуть об'єднати нас. Є причина, чому кажуть, що фільми – це магія, тому що вони можуть змінити ваш день. Це може змінити ваш світогляд. Іноді це може змінити ваше життя

– підсумував Фокс.

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Хвороба Майкла Джея Фокса: що відомо

У 1991 році актору діагностували хворобу Паркінсона, про що він публічно зізнався у 1998 році. З початку 2000 року він припинив активну роботу в кіно та телебаченні через погіршення стану внаслідок хвороби та покинув шоу "Спін-Сіті", в якому відіграв головну роль протягом чотирьох телесезонів.