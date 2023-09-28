28 сентября стало известно о смерти величайшего британского актера Майкла Джона Хэмбона. 24 Канал расскажет о вехах жизни знаменитости.

Обратите внимание Умер актер Майкл Хэмбон, сыгравший Дамблдора в "Гарри Поттере"

Чем известен Майкл Хэмбон

Майкл Хэмбон родился в Ирландии 19 октября 1940 года в семье швеи и инженера. После Второй мировой войны отец решил вместе с женой и сыном переехать в Лондон. Майкл получил британское гражданство – благодаря этому он через несколько лет позже получил рыцарское звание. Вслед за отцом молодой человек получил инженерное образование.

В 24 года Майкл начал выступать в театрах как актер. Первую популярность получил под руководством сэра Лоренса Оливье в Британском национальном театре. Самым известным стало его участие в постановке "Жизнь Галилея". Хэмбон играл роль таких персонажей, как Король Лир, Отелло и Марк Антоний, выступал на сцене Королевского национального театра.

Как актер фильмов Хэмбон дебютировал в 1965 году в фильме "Отелло". Первую славу снискал после роли в ленте "Сонная лощина". Самой известной считается роль директора Хогвартса Альбуса Дамблдора, которую он после смерти Ричарда Гарриса. Майкл Хэмбон снялся в шести следующих фильмах о "Гарри Поттере".



Майкл Хэмбон / Фото Warner Bros.

Покойный сэр Ральф Ричардсон описывал его как "Большого Хэмбона". Майкл Хэмбон был номинантом премий Эмми, "Золотой глобус", BAFTA. В 1998 году он получил рыцарское звание – командор ордена Британской империи. The Irish Times назвали его одним из величайших актеров Ирландии.

Личная жизнь

В 1962 году Майкл Хэмбон женился на британской актрисе Энн Миллер, у них родился сын Фергюс.

В 2001 году стало известно о его новых отношениях с Филиппой Гарт, младшей на 25 лет от актера. Они начали жить вместе через 3 года, у них родилось два сына.

Фильмография Майкла Хэмбона

1973: Только ночь;

1999: Сонная лощина;

2002 – 2011: Гарри Поттер;

2004: Театр;

2012: Квартет;

2017: Дом вицекороля;

2017: Приключения Паддингтона 2;

2017: Виктория и Абдул.

Лучшие цитаты Альбуса Дамблдора из фильмов и книг

– Профессор, это правда, у меня ли это в голове?

– Конечно, у тебя в голове, Гарри. Вот только почему это не может быть правдой?

***

Странное дело время… Могучее, а когда в него вмешиваются – опасное.

***

Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу.

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Для совершенного ума смерть – это еще одно интересное приключение.

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Настоящий лидер всегда поступает правильно, что бы о нем ни думали!

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Каждый день, каждый час, даже, возможно, в эту самую минуту темные силы пытаются пробить брешь в стенах этого замка. Но, в конце концов, их сильное оружие — это вы.

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Счастье можно обнаружить даже в темные времена, если не забывать обращаться к свету.

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Нужно большое мужество, чтобы противостоять нашим врагам, но еще большее, чтобы противостоять друзьям.

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Важно бороться и снова сражаться, и продолжать это делать, потому что только тогда зло может быть удержано, хотя и никогда не искоренено.