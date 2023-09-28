28 вересня стало відомо про смерть видатного британського актора Майкла Джона Гембона. 24 Канал розповість про віхи життя знаменитості.

Зверніть увагу Помер актор Майкл Гембон, який зіграв Дамблдора у "Гаррі Поттері"

Чим відомий Майкл Гембон

Майкл Гембон народився в Ірландії 19 жовтня 1940 року у родині швачки та інженера. Після завершення Другої світової війни батько вирішив разом з дружиною і сином переїхати до Лондона. Майкл отримав британське громадянство – завдяки цьому він за кількадесят років пізніше отримав лицарське звання. Слідом за батьком юнак здобув інженерську освіту.

У 24 роки Майкл почав виступати у театрах як актор. Та першу популярність здобув під керівництвом сера Лоренса Олів'є у Британському національному театрі. Найвідомішою стала його участь у постановці "Життя Галілея". Гембон грав роль таких персонажів, як Король Лір, Отелло і Марк Антоній, виступав на сцені Королівського національного театру.

Як актор фільмів Гембон дебютував у 1965 році в фільмі "Отелло". Першу славу здобув після ролі у стрічці "Сонна лощина". Безумовно, найвідомішою вважається роль директора Гоґвортсу Албуса Дамблдора, яку він після смерті Річарда Гарріса. Майкл Гембон знявся у шести наступних фільмах про "Гаррі Поттера".



Майкл Гембон / Фото Warner Bros.

Покійний сер Ральф Річардсон описував його як "Великого Гембона". Майкл Гембон був номінантом премій Еммі, "Золотий глобус", BAFTA. У 1998 році він отримав лицарське звання – командор ордена Британської імперії. The Irish Times назвали його одного з величних акторів Ірландії.

Особисте життя

У 1962 році Майкл Гембон одружився з британською акторкою Енн Міллер, у них народився син Фергюс.

У 2001 році стало відомо про його нові стосунки з Філіппою Гарт, молодшою на 25 років від актора. Вони почали жити разом через 3 роки, у них народилось двоє синів.

Фільмографія Майкла Гембона

1973: Тільки ніч;

1999: Сонна лощина;

2002 – 2011: Гаррі Поттер;

2004: Театр;

2012: Квартет;

2017: Будинок віцекороля;

2017: Пригоди Паддінгтона 2;

2017: Вікторія та Абдул.

Найкращі цитати Албуса Дамблдора з фільмів та книжок

– Професоре, це правда, чи це у мене в голові?

– Звичайно, у тебе в голові, Гаррі. Ось тільки чому це не може бути правдою?

***

Дивна річ час… Могутня, а коли в нього втручаються – небезпечна.

***

Якщо я в чомусь маю сумнів, я повертаюся до початку.

***

Для досконалого розуму смерть – то ще одна цікава пригода.

***

Справжній лідер завжди чинить правильно, що б про нього не думали!

***

Щодня, кожну годину, навіть, можливо, цієї самої хвилини темні сили намагаються пробити пролом у стінах цього замку. Але зрештою, їхня сильна зброя — це ви.

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Щастя можна знайти навіть у темні часи, якщо не забувати звертатися до світла.

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Потрібна велика мужність, щоб протистояти нашим ворогам, але ще велика, щоб протистояти друзям.

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Важливо боротися і знову битися, і продовжувати це робити, тому що тільки тоді зло може бути утримано, хоча і ніколи не викорінено.