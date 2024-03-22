За три дня до 89-летия: умер всемирно известный актер из фильма "Бегущий по лезвию"

Умер актер Майкл Эммет Уолш, который получил известность благодаря своим ролям в таких фильмах, как "Бегущий по лезвию", "Простая кровь", "Ножи наголо" и "Свадьба моего лучшего друга". На момент смерти знаменитости было 88 лет.

Известно, что в его актерской карьере можно насчитать около 150 проектов. В материале узнаете, кто сообщил о смерти Майкла Эммета Уолша и что стало причиной.

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Умер Майкл Эммет Уолш: подробности

Уолш умер от остановки сердца в Северо-Западном медицинском центре в Сент-Олбансе, за три дня до своего 89-летнего юбилея. Актера не стало 19 марта, однако информация об утрате распространилась только теперь.

Смерть актера подтвердил его менеджер Сэнди Джозеф.

Майкл Эммет Уолш в кино: что известно

Начав свою карьеру в кино и на телевидении с конца 60-х годов, он стал известным в Голливуде как довольно сильный актер второго плана. Его можно увидеть во многих фильмах:

"Красные" (1981),

"Тот, кто бежит по лезвию" (1982),

"Просто кровь" (1984),

"Пропавшие без вести" (1984),

"Воспитывая Аризону" (1987),

"Красный скорпион" (1988),

"Альбино Аллигатор" (1996),

"Дикий, дикий Уэст" (1999),

"Большой Стэн" (2007).

За роль частного детектива Виссера в дебютном фильме братьев Коэн "Просто кровь" он получил премию "Независимый дух".

Также актер занимался дубляжем, в частности, анимационных и документальных фильмов. А кинокритики признавали, что любая лента, к которой был причастен Майкл обычно имела успех.