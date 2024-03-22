Известно, что в его актерской карьере можно насчитать около 150 проектов. В материале узнаете, кто сообщил о смерти Майкла Эммета Уолша и что стало причиной.
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Умер Майкл Эммет Уолш: подробности
Уолш умер от остановки сердца в Северо-Западном медицинском центре в Сент-Олбансе, за три дня до своего 89-летнего юбилея. Актера не стало 19 марта, однако информация об утрате распространилась только теперь.
Смерть актера подтвердил его менеджер Сэнди Джозеф.
Майкл Эммет Уолш в кино: что известно
Начав свою карьеру в кино и на телевидении с конца 60-х годов, он стал известным в Голливуде как довольно сильный актер второго плана. Его можно увидеть во многих фильмах:
- "Красные" (1981),
- "Тот, кто бежит по лезвию" (1982),
- "Просто кровь" (1984),
- "Пропавшие без вести" (1984),
- "Воспитывая Аризону" (1987),
- "Красный скорпион" (1988),
- "Альбино Аллигатор" (1996),
- "Дикий, дикий Уэст" (1999),
- "Большой Стэн" (2007).
За роль частного детектива Виссера в дебютном фильме братьев Коэн "Просто кровь" он получил премию "Независимый дух".
Также актер занимался дубляжем, в частности, анимационных и документальных фильмов. А кинокритики признавали, что любая лента, к которой был причастен Майкл обычно имела успех.