Культовый Бэтмен и скандальный расследователь: 4 лучшие роли Майкла Китона, которые невозможно забыть

Майкл Китон – один из тех редких голливудских актеров, кому удалось блестяще превратиться из звезды гротескных комедий в канонического супергероя, а впоследствии громко заявить о себе, сыграв яркие драматические роли. Сегодня, 5 сентября, знаменитость отмечает свой юбилей – 75-летие.

Ко дню рождения харизматичного обладателя множества наград 24 Канал подготовил подборку лучших фильмов с его участием, получивших высокие оценки зрителей и искреннее восхищение кинокритиков.

"Бэтмен" (1989)

Рейтинг IMDb – 7,5

Преступники превратили город Готэм в ад, но теперь на ночные улицы выходит странный борец за справедливость в костюме летучей мыши. Миллионер Брюс Уэйн ведет тайную жизнь и вступает в схватку с неуправляемым психопатом Джокером. Впрочем, ситуация обостряется еще больше, когда злодей положил глаз на возлюбленную девушку супергероя. Бэтмену предстоит наконец разобраться со своими давними страхами и спасти весь город от гибели.

"Бэтмен": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают жутковатую визуальную эстетику Тима Бертона и непревзойденную игру Джека Николсона, чье исполнение местами затмевает главного героя. В то же время критики хвалят сдержанность Майкла Китона, которому удалось придать персонажу неожиданную психологическую глубину и внутреннюю боль.

"Битлджус" (1988)

Рейтинг IMDb – 7,5

Молодая супружеская пара Адам и Барбара гибнет в автокатастрофе и возвращается в свой уютный дом в виде призраков. Когда дом покупает шумная и невыносимая семья из Нью-Йорка, герои тщетно пытаются напугать новых владельцев, чтобы прогнать их прочь. В отчаянии они обращаются за помощью к экстравагантному биоэкзорцисту Битлджусу, который обитает в загробном мире. Однако его неконтролируемое поведение и хаотичные выходки быстро превращают жизнь живых и мертвых в настоящий кошмар.

"Битлджус": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели восхищаются безудержной фантазией режиссера и энергией Майкла Китона, которая переполняет каждый кадр. Ленту называют визуальным триумфом гротескного юмора и ярким образцом кино, где харизматичный антигерой становится культовым культурным феноменом, несмотря на небольшой хронометраж на экране.

"Бердмен" (2014)

Рейтинг IMDb – 7,7

Бывшая звезда кинокомиксов в исполнении Майкла Киттона стремится вернуть славу и ставит собственную пьесу на Бродвее. Однако спектакль срывает приглашенный актер – на сцене он настоящий гений, но в жизни ведет себя как невыносимый эгоист и превращает каждую репетицию в сплошной хаос.

"Бердмен": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes кинокритики восторженно оценивают виртуозную операторскую работу с эффектом непрерывного дубля и острую сатиру на современную индустрию развлечений. Особое внимание рецензенты обращают на метафорический и полный самоиронии перформанс Майкла Китона.

"В центре внимания" (2015)

Рейтинг IMDb – 8,1

Несколько упорных репортеров из бостонской газеты начинают расследование преступлений местного священника. Они находят жуткие документы и понимают масштабы беды. Оказывается, что городские власти и религиозные лидеры годами знали о страшных преступлениях против детей и просто заставляли людей молчать. Журналисты решают дойти до конца, чтобы напечатать правду на первой полосе, несмотря на все угрозы.

"В центре внимания": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают исключительную сдержанность, журналистскую честность и отсутствие лишнего пафоса в освещении сложной социальной трагедии. Эксперты единодушно хвалят актерский состав, особенно Майкла Китона, который идеально воплощает образ сосредоточенного и справедливого руководителя расследования.

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