И в 75 лет Даян Китон может удивить зрителей нарядом. Так, папарацци сфотографировали актрису на съемках новой комедии, где кинозвезда появилась в молодежном и несколько эпатажном образе.

Фотографии сделали в городе Палм-Спрингс, что в Калифорнии. Именно т ам проходят съемки новой комедии "Мак и Рита" (Mack & Rita), главную роль в которой сыграет Дайан Китон.

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В один из съемочных дней актриса вышла в белом платье-рубашке свободного кроя. Образ Даян Китон дополнили ботфортами с трендовым змеиным принтом на достаточно каблуках, чем удивила своих фанатов, которые привыкли видеть актрису в более элегантных нарядах.

Сама же Даян Китон решила пошутить с того, что во всех мировых СМИ появились ее фото. Актриса опубликовала в инстаграме отредактированное фото Бейонсе и Jay-Z, которые смотрят на ее изображение.

"Не знала, что Бейонсе и Jay-Z – такие пылкие мои сторонники", – написала она под шутливым сообщением.

"Мак и Рита": коротко о фильме

По данным Deadline , в первые месяцы 2021 начались съемки комедийной ленты "Мак и Рита". Фильм расскажет о 30-летней Маккензи Мартин, которая совсем не в восторге от своей жизни. С детства она б ыла в восторге от своей бабушкой и мечтала когда-то быть похожей на нее: быть уверенной в себе, уметь отказывать и не зависеть от мнения других людей. Но главное, к чему стремилась женщина – чувствовать себя комфортно в своем теле.

На фоне эмоционального истощения Маккензи отправляется на девичник подруги, после чего просыпается 70-летней женщиной. И только оказавшись в этой ситуации, главная героиня комедии понимает: реальная старость – это совсем не то, что она себе представляла, несмотря на непревзойденную бабушку.