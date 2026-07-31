Стало известно, сколько Маколей Калкин заработал на "Один дома": сума вас точно шокирует

Каждый год миллионы людей пересматривают "Один дома", хотя давно знают все шутки, ловушки и момент, когда Гарри снова получает по голове. Но мало кто задумывался, сколько на этой рождественской классике заработал Маколей Калкин. И ответ оказался гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд.

Как сообщает ladbible, оказалось, что за первый фильм о Кевине Маккаллистере юный актер получил 100 тысяч долларов. Для ребенка в начале 90-х это были баснословные деньги, но настоящий джекпот ждал его впереди.

После того как "Один дома" стал мировым хитом и собрал огромную кассу, студия уже не могла экономить на главной звезде. За "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" Калкину заплатили около 4,5 миллиона долларов.



Фильм "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" / Фото imdb



То есть его гонорар вырос почти на 4400%. Похоже, в Голливуде тоже хорошо усвоили урок: если мальчик один раз спас Рождество, в следующий раз это обойдется значительно дороже.

Впрочем, есть один нюанс. Несмотря на то, что фильм до сих пор показывают каждую зиму, Маколей Калкин не получает регулярных выплат за его трансляции. Дело в том, что его контракт не предусматривал роялти – то есть отчислений за повторные показы фильма.

Для сравнения: некоторые актеры в свое время соглашались на меньший гонорар, но взамен получали процент от прибыли или роялти. Именно так, например, поступил актер Джейсон Уивер, озвучивший юного Симбу в "Короле Льве". Сначала он отказался от большого аванса, зато впоследствии заработал значительно больше благодаря выплатам за использование фильма.

Кстати, большие гонорары в Голливуде давно перестали удивлять. Недавно стало известно, что Marvel готова выложить Роберту Дауни-младшему астрономическую сумму за его возвращение в киновселенную.