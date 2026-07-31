Як повідомляє ladbible, виявилося, що за перший фільм про Кевіна Маккаллістера юний актор отримав 100 тисяч доларів. Для дитини на початку 90-х це були шалені гроші, але справжній джекпот чекав попереду.
Після того як "Сам удома" став світовим хітом і зібрав величезну касу, студія вже не могла економити на головній зірці. За "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" Калкіну заплатили близько 4,5 мільйона доларів.
Фільм "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" / Фото imdb
Тобто його гонорар зріс майже на 4400%. Схоже, у Голлівуді теж добре засвоїли урок: якщо хлопчик один раз врятував Різдво, наступного разу це коштуватиме значно дорожче.
Втім, є один нюанс. Попри те, що стрічку й досі показують щозими, Маколей Калкін не отримує регулярних виплат за її трансляції. Річ у тім, що його контракт не передбачав роялті – тобто відрахувань за повторні покази фільму.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Для порівняння, деякі актори свого часу погоджувалися на менший гонорар, але натомість отримували відсоток від прибутку чи роялті. Саме так, наприклад, вчинив актор Джейсон Вівер, який озвучив юного Сімбу у "Королі Леві". Спочатку він відмовився від великого авансу, зате згодом заробив значно більше завдяки виплатам за використання фільму.
До речі, великі гонорари в Голлівуді давно перестали дивувати. Нещодавно стало відомо, що Marvel готова викласти Роберту Дауні-молодшому астрономічну суму за його повернення до кіновсесвіту.