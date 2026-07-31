Як повідомляє ladbible, виявилося, що за перший фільм про Кевіна Маккаллістера юний актор отримав 100 тисяч доларів. Для дитини на початку 90-х це були шалені гроші, але справжній джекпот чекав попереду.

Після того як "Сам удома" став світовим хітом і зібрав величезну касу, студія вже не могла економити на головній зірці. За "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" Калкіну заплатили близько 4,5 мільйона доларів.



Фільм "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" / Фото imdb



Тобто його гонорар зріс майже на 4400%. Схоже, у Голлівуді теж добре засвоїли урок: якщо хлопчик один раз врятував Різдво, наступного разу це коштуватиме значно дорожче.

Втім, є один нюанс. Попри те, що стрічку й досі показують щозими, Маколей Калкін не отримує регулярних виплат за її трансляції. Річ у тім, що його контракт не передбачав роялті – тобто відрахувань за повторні покази фільму.

Для порівняння, деякі актори свого часу погоджувалися на менший гонорар, але натомість отримували відсоток від прибутку чи роялті. Саме так, наприклад, вчинив актор Джейсон Вівер, який озвучив юного Сімбу у "Королі Леві". Спочатку він відмовився від великого авансу, зате згодом заробив значно більше завдяки виплатам за використання фільму.

До речі, великі гонорари в Голлівуді давно перестали дивувати. Нещодавно стало відомо, що Marvel готова викласти Роберту Дауні-молодшому астрономічну суму за його повернення до кіновсесвіту.