Уже надоело меня видеть, – Марго Робби объяснила, почему планирует взять перерыв в карьере актрисы

Марго Робби, звезда культовой картины "Барби", решила взять перерыв в своей актерской карьере. Эта мысль пришла к актрисе после большой популярности фильма Греты Гервиг.

Узнайте в материале, что сказала Марго Робби о своем решении и какие планы по карьере в кинематографе строит известная актриса.

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Марго Робби задумалась о паузе в карьере актрисы

Знаменитость отметила, что шумные обсуждения культового фильма "Барби" подтолкнули ее к тому, чтобы задуматься о возможности прекращения карьеры актрисы на определенный период. Робби считает, что стоит скрыться с экранов, чтобы люди отдохнули от ее персоны.

Всем, должно быть, уже надоело меня видеть. Так что, думаю, стоит исчезнуть с экранов на время. Честно говоря, если я снимусь в другом фильме слишком быстро, люди скажут: Снова она? Мы только что провели с ней целое лето,

– сказала Робби.

Марго Робби рассказала о своих планах в кино на ближайшее будущее

Звезда "Барби" не планирует покидать киноиндустрию полностью, ведь она мечтает попробовать себя в несколько ином направлении. Актриса призналась, что она мечтает попробовать свои силы в режиссерской сфере. У Марго есть такое желание уже на протяжении семи лет и только сейчас она решила, что готова к этому эксперименту.

Я постепенно шла к тому, чтобы почувствовать, что заслужила то, чтобы быть режиссером,

– поделилась Марго Робби.

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Актриса может похвастаться целым десятилетием участия в больших фильмах и получением многих номинаций на престижные награды. Кроме того, в 2019 году по версии Forbes она признана одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире.

После своего дебюта в сериале "Соседи", Робби совершает значительный прорыв, снявшись в фильме "Волк с Уолл-стрит" в 2013 году. Впоследствии в творческом портфеле Марго появляются такие работы, как "Отряд самоубийц", "Вавилон", "Фокус" и "Сенсация".

Ее последняя работа в ленте "Барби" собрала более миллиарда долларов в мировом кинорейтинге, став самым успешным фильмом, в котором снялась Робби, по кассовым сборам.

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