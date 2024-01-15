Дізнайтесь в матеріалі, що сказала Марго Роббі про своє рішення та які плани на кар'єру у кінематографі будує відома акторка.

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Марго Роббі задумалася про паузу в кар'єрі акторки

Знаменитість відзначила, що шумні обговорення культового фільму "Барбі" підштовхнули її до того, аби задуматися про можливість припинення кар'єри акторки на певний період. Роббі вважає, що варто зникнути з екранів, аби люди відпочили від її персони.

Усім, мабуть, вже набридло мене бачити. Тож, гадаю, варто зникнути з екранів на певний час. Чесно кажучи, якщо я знімуся в іншому фільмі занадто швидко, люди скажуть: Знову вона? Ми щойно провели з нею ціле літо,

– сказала Роббі.

Марго Роббі розповіла про свої плани в кіно на найближче майбутнє

Зірка "Барбі" не планує залишати кіноіндустрію повністю, адже вона мріє спробувати себе у дещо іншому напрямку. Акторка зізналась, що вона мріє спробувати свої сили в режисерській сфері. Марго має таке бажання уже впродовж семи років і лише зараз вона вирішила, що готова до цього експерименту.

Я поступово йшла до того, щоб відчути, що заслужила на те, щоби бути режисеркою,

– поділилася Марго Роббі.

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Акторка може похизуватися цілим десятиліттям участі у великих фільмах і отриманням багатьох номінацій на престижні нагороди. Крім того, у 2019 році за версією Forbes її визнано однією з найбільш високооплачуваних актрис у світі.

Після свого дебюту в серіалі "Сусіди", Роббі робить значний прорив, знявшись у фільмі "Вовк з Уолл-стріт" у 2013 році. Згодом у творчому портфелі Марго з'являються такі роботи, як "Загін самогубців", "Вавилон", "Фокус" і "Сенсація".

Її остання робота у стрічці "Барбі" зібрала понад мільярд доларів у світовому кінорейтингу, ставши найуспішнішим фільмом, у якому знялась Роббі, за касовими зборами.

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