Идея фильма поражает своей важностью – борьба со страшной болезнью, изображенной на большом экране, вдохновляет миллионы людей на веру в себя и свои возможности. Марыся Никитюк в рамках проекта "Интервью24" поделилась впечатлениями от процесса создания картины "Я, Нина" и подчеркнула, что фильм имеет целью поддержать и вдохновить людей на преодоление сложных жизненных обстоятельств.

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О чем рассказывает фильм "Я, Нина"

Фильм "Я, Нина" снят по реальной истории украинской телеведущей Янины Соколовой о борьбе с раком. Что значит для вас – брать ответственность за этот проект как режиссер и сценарист?

Я снимала и писала этот фильм, вкладывая в него все свое мастерство и все свое сердце. За любой проект я берусь, полностью отдаваясь теме и процессу. Только да, я считаю, и стоит снимать кино. За основу взята история борьбы с раком Янины Соколовой, а также других онкопациентов, и каждый из прототипов прошел свою трансформацию в художественный персонаж.

Конечно, я переживаю, как реальные люди увидят это кино и себя в моих героях. Потому что это не до конца они, возможно, их эссенция, мне сложно сказать. Меня вдохновила Янина и другие наши герои. Если вы о такой ответственности – это волнует, и мне хотелось бы этим фильмом вернуть им доверие и любовь, которой они поделились. А если об ответственности за группу из 70 человек на площадке, и качественный результат в виде фильма – это моя работа, я ее люблю и умею.

Марыся Никитюк / Фото предоставлено 24 Каналу

Как Янина Соколова присоединилась к созданию картины

Расскажите о процессе создания фильма. Как продолжалась работа над сценарием?

Рассказывая о своем опыте написания сценария к фильму "Пьянь", Чарльз Буковски написал целый роман "Голливуд". После каждого фильма могут оставаться мемуары, потому что кино это большая любовь и всегда большое приключение.

Мы около года писали сценарий. Сначала согласовывался вектор движения идеи, очертания главной героини и каркас истории. Потом я брала интервью у онкопациентов, их родственников и врачей, выхватывала те истории и образы, которые работали на поставленную задачу. Далее формировался тритмент – кратко описанная история без диалогов страниц на десять.

Это очень важный этап написания сценария, тритмент легко править и согласовывать. Когда мы с Яниной обе были довольны результатом, я села писать сценарий.

Насколько Янина Соколова была вовлечена в съемочный процесс?

Мы работали вместе, она – еще одно сердце и инициатор проекта. Мы согласовали сценарий в несколько этапов – и это был фундамент, на котором стояли. Последнюю итерацию мы правили и дожимали со скрипт-доктором (редактор сценариев – 24 Канал) Владимиром Громовым. С ним уже привели сценарий к тому финальному виду, с которым и пустились в репетиции и съемки.

Далее Янина проявлялась как генеральный продюсер, основные вопросы мы утверждали и согласовывали с ней, но у меня была и творческая свобода. А это главное. Поэтому я считаю, что у нашего фильма два сердца – мое и Янины, и очень разветвленная кровеносная система – сплетение усилий и историй всех присоединившихся к проекту. Каждый принес в этот фильм частицу себя.

"Я, Нина": смотрите трейлер фильма

Как удалось закончить историю во время войны

Какие вызовы возникли при съемке?

Вызовов во время съемок хватало, но прям из рубрики "новенькое": мы снимали в разгар пандемии, зимой 2021 года. Свирепствовал ковид, зима наваливала снега по колено, на других съемочных площадках даже умирали люди. Тогда мы думали, что апокалипсис выглядит именно так.

Известно, что постпродакшн уже был во время войны. Как вам удалось закончить историю во время абсолютной неопределенности?

Ожидаемо сложно. Если бы не усилие нашей продюсерки Юлии Синькевич, все могло бы завершиться не так хорошо для фильма. Юля с Яниной спасали материал из полуокруженного Киева, перевозили в Польшу, затем в Германию. Мы сняли кино в копродукции с германским продакшеном, получили также финансирование местных фондов. Поэтому логично, что фильм мы доделывали там. Но не сразу. Я вообще первые три месяца даже не думала о своих проектах. И уже летом мы решили волевым усилием вернуться к завершению кино, к поиску финансов и тому подобное.

Во мне сформировалось чувство, что даже если я погибну, то после меня останутся фильмы. Два полнометражных фильма лучше одного – такая мотивация помогла мне лично доделать фильм до международной премьеры на кинофестивале в Таллинне.

В общем-то все истории должны быть дорассказаны, все истории, которые мы знаем и когда-либо слышали, кто-то когда-нибудь дорассказал, несмотря ни на что. Мы поступили так же.

Марыся Никитюк / Фото предоставлено 24 Каналу

В 2019 году вышла книга "Я, Нина: теперь я ничего не боюсь". Снимался ли фильм по книге или это совсем новая история? Насколько книга и фильм перекликаются?

Это два отдельных проекта. Истории не пересекаются и авторы разные. Конечно, в центре обоих проектов – личность и история Янины Соколовой, но работа с реальностью и сюжет разный.

Как фильм "Я, Нина" повлиял на режиссера Марысю Никитюк

Вы провели много времени, общаясь с реальными онкобольными для подготовки к фильму. Как это повлияло на вашу работу и восприятие темы рака в контексте фильма?

Это была большая часть моего исследования для написания сценария. Я всегда работаю с реальностью, исследую, снимаю, беру интервью. Только так я могу быть правдивой в той или иной теме, да я нахожу истории, героев, эмоции. Это исследование оказало большое влияние на меня в контексте темы рака. К фильму тема онко – была терра инкогнито, где просто страшно, где, услышав слово рак, тебя парализовало страхом смерти.

Это привычная реакция на неизвестное, в нашем социуме, к сожалению, очень много табуированных тем, почти все связано с болезнями, болью и смертью. Все под молчаливым запретом к обсуждению. Покоцанный советским союзом и Россией, наше общество просто имеет мало ресурса, чтобы спокойно смотреть в глаза своим страхам и говорить о них. Страх должен не парализовать, а указывать, где есть опасность, где нужно быть внимательнее, и сходить на онкоскрининг.

В Украине большинство людей не предпочитают узнавать, что у них может быть рак, хотя на ранних этапах этот вопрос можно быстро и легко решить.

Словом, я была поражена, насколько я так же напугана, и предпочитаю ничего не знать о болезни, присутствующей фактически в каждой семье в Украине, болезни, сопровождающей всю органическую фауну на земле. Рак был еще у динозавров – это вы узнаете из нашего фильма.

А с эстетической точки зрения я была поражена моими героями. У меня было эмоциональное выгорание после фильма "Когда падают деревья", и я позволяла себе ныть, страдать, считать, что жизнь не такая уж ко мне и хорошая. Я жила в каком-нибудь будущем, где меня наконец оценят и полюбят. Мои же герои вернули меня в настоящее, где изо всех сил они сражались, и некоторые, как Наталья Барская, продолжают бороться за свою жизнь в дальнейшем. Вся наша реальность всегда здесь, окутывает нас, как теплое одеяло, или как пытка "дева" пронизывает шипами. Но другой реальности ни у кого из нас нет. И ее надо спешить если не полюбить, то почувствовать, иначе жизнь похожа на странный сон в холле на диване.



Марыся Никитюк / Фото предоставлено 24 Каналу

Вы отметили, что "Я, Нина" имеет как документальную, так и художественную части. Как вы сбалансировали эти две стороны, чтобы передать историю Янины Соколовой глубже?

Мне кажется, что мы с Яниной пытались передать глубочайшую тему борьбы за жизнь, идею о том, что стоит жить несмотря ни на что, подняли табуированность онкологии и стереотипы. Всеми средствами мы пытались передать глубину проблемы, боль и поиски надежды. И это мы соединили с яркой формой, операторской работой, придавшей цвета, яркими персонажами и сильными актерскими работами. В общем, мы пытались соединить глубину содержания и легкость, яркость формы. Насколько нам это удалось, уже скажет зритель.

Насколько героиня ленты схожа с Яниной Соколовой

Насколько похожа Янина Соколова со своей героиней в фильме и что их отличает?

Нина Сокол – вымышленный персонаж, с драматургическими поворотами и событиями, которых никогда не было в жизни Янины Соколовой. Но ее мечты, часть ее переживаний, определенные черты характера, например упрямство и стоимость, как эссенция, присутствуют в Нине.

Как Вы подходили к выбору актеров для ролей в фильме?

Как обычно – профессионально. Актер, на мой взгляд, уже носит в себе персонажа, в нем или в нем уже есть то, что я написала. Поэтому там и правдивость, и страсть включаются, нужно просто найти того, от кого ты не сможешь отвести глаза, кто заставит тебя забыть, что реплики написаны тобой же. И в нашем фильме мне в этом, как всегда, помогала Алла Самойленко, одна из лучших кастинг-директорш в Украине.

Постер фильма "Я, Нина" / "Артхаус Трафик"

Как это кино может помочь онкопациентам

Как вы считаете, как это кино может помочь людям, борющимся с раком?

Это только мое мнение, я внутри процесса, легко могу ошибиться. Но это кино как честные объятия, сможет поддержать и обнять правдивым способом, без напрасных обещаний и иллюзий. Ведь героиню одолевают обстоятельства и ей приходится по принуждению признать, что она уязвима, мы все уязвимы. Право быть слабым или слабым и не опускать при этом руки – очень важно, каждый может сам себе позволить быть слабым, чтобы когда-нибудь стать снова сильным.

Какие важные сообщения или темы вы хотели донести из-за фильма "Я, Нина"?

Сила в уязвимости. Сила в любви, которая ничего не требует. Жить следует и стоит жить. Не будет какой-либо еще попытки, все наши попытки здесь и сейчас. Несмотря на боль и несправедливость, в мире есть много красоты, смог ее почувствовать и есть счастье.

Украинская премьера фильма прошла на кинофестивале в Черновцах Николайчук OPEN. Известно, что зрители не сдерживали свои овации в течение 10 минут. Это один из показателей хорошего восприятия, но какие еще были отзывы от зрителей?

Разные, многие люди плакали, мне показалось, у публики были озарены лица. Думаю, были и разочарованы, но это тоже нормально. Главное, чтобы фильм вызвал эмоции.

Марыся Никитюк / Фото предоставлено 24 Каналу