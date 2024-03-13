Политическая документалка, – продюсер "Навального" возмутила заявлением о "20 днях в Мариуполе"

Продюсер документального фильма "Навальный" и многолетняя советница Алексея Навального, Мария Певчих, решила поздравить авторов украинского документального фильма "20 дней в Мариуполе" с их победой на Оскаре. Украинцев возмутил этот пост.

Мария Певчих сделала публикацию в сети X (Twitter). Там она назвала украинскую ленту "политической документалкой". Пользователи из Украины не оценили такой "жест" россиянки и дали резкий ответ.

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Мария Певчих своеобразно поздравила украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе"

Певчих поздравила ленту с победой на Оскаре-2024, но охарактеризовала ее как "политическую документалку", намекая на сходство с тем, как в прошлом году фильм "Навальный" также одержал победу в этой же номинации.

Политические документалки редко выигрывают Оскар. Так считалось всегда и в прошлом году очень много людей из индустрии рассказывали мне, что в Академии политику не уважают. Но второй год подряд документальный Оскар берет политическое кино. Ужасная правда о преступлениях путинского режима. Я поздравляю команду фильма "20 Days in Mariupol" с заслуженной победой. Я мечтаю, чтобы Путин заплатил невероятно высокую цену за тот ад, который он сеет по всему миру. Посмотрите этот фильм обязательно,

– написала она.

Этот пост от Певчих вызвал резкую реакцию от украинцев, которые в комментариях объяснили ей, что "20 дней в Мариуполе" – это не "политическая документалка", а "фильм о преступлениях ее страны против мирного населения Украины". Они называют "20 дней в Мариуполе" "документалкой о том, как Россия стирала с лица земли целый город" и "хроникой зверств России, о простых россиянах, которые превратились в безжалостных убийц".



Украинцы ответили Марии Певчих / Скриншот

Очевидно, украинцам совсем не нужны такие "поздравления" от россиян. Ведь правду о российской агрессии увидел целый цивилизованный мир и это – самое главное.

"20 дней в Мариуполе" победил на Оскаре-2024: о чем лента

Этот документальный фильм – не о политике, а о правде. О жестокой войне, которую ведет российская сторона.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм базируется на видеоматериалах, снятых командой информационного агентства Associated Press. Участниками были видеооператор Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетко и продюсер Василиса Степаненко, которые находились в окруженном российскими войсками Мариуполе. Они прибыли в город всего за несколько часов до российского вторжения и покинули его через 20 дней через зеленый коридор.

Команде удалось вывезти весь отснятый материал, на котором запечатлены расстрелы гражданских домов из российских танков, гибель гражданских и детей, братские могилы и бомбардировка роддома в Мариуполе российскими войсками.