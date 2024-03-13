Марія Пєвчих зробила публікацію у мережі X (Twitter). Там вона назвала українську стрічку "політичною документалкою". Користувачі з України не оцінили такий "жест" росіянки і дали різку відповідь.

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Марія Пєвчих своєрідно привітала український документальний фільм "20 днів у Маріуполі"

Пєвчих привітала стрічку з перемогою на Оскарі-2024, але охарактеризувала її як "політичну документалку", натякаючи на подібність із тим, як торік фільм "Навальний" також виборов перемогу в цій самій номінації.

Політичні документалки рідко виграють Оскар. Так вважалося завжди і минулого року дуже багато людей з індустрії розповідали мені, що в Академії політику не шанують. Але другий рік поспіль документальний Оскар бере політичне кіно. Жахлива правда про злочини путінського режиму. Я вітаю команду фільму "20 Days in Mariupol" із заслуженою перемогою. Я мрію, щоб Путін заплатив неймовірно високу ціну за те пекло, яке він сіє по всьому світу. Подивіться цей фільм обов'язково,

– написала вона.

Цей пост від Пєвчих викликав різку реакцію від українців, які у коментарях пояснили їй, що "20 днів у Маріуполі" – це не "політична документалка", а "фільм про злочини її країни проти мирного населення України". Вони називають "20 днів у Маріуполі" "документалкою про те, як Росія стирала з лиця землі ціле місто" та "хронікою звірств Росії, про простих росіян, які перетворилися у безжальних вбивць".



Українці відповіли Марії Пєвчих / Скриншот

Очевидно, українцям зовсім не потрібні такі "привітання" від росіян. Адже правду про російську агресію побачив цілий цивілізований світ і це – найголовніше.

"20 днів у Маріуполі" переміг на Оскарі-2024: про що стрічка

Цей документальний фільм – не про політику, а про правду. Про жорстоку війну, яку провадить російська сторона.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм базується на відеоматеріалах, знятих командою інформаційного агентства Associated Press. Учасниками були відеоператор Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтко і продюсерка Василіса Степаненко, які перебували в оточеному російськими військами Маріуполі. Вони прибули до міста всього за кілька годин до російського вторгнення і залишили його через 20 днів через зелений коридор.

Команді вдалося вивезти весь знятий матеріал, на якому відображено розстріли цивільних будинків з російських танків, загибель цивільних і дітей, братські могили та бомбардування пологового будинка в Маріуполі російськими військами.