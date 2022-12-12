"Мариуполис 2" стал лучшим документальным фильмом по версии Европейской киноакадемии

Европейская киноакадемия назвала победителей своей премии. Лучшей документальной лентой стал фильм погибшего Мантаса Кведаравичюса "Мариуполис 2".

В мае 2022 года "Мариуполис 2" также отметили наградой на Каннском фестивале. Его снял литовский режиссер Мантас Кведаравичюс. В марте он приехал в Мариуполь, где его убили россияне. Ему было всего 45 лет.

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"Мариуполис 2" получил приз Европейской киноакадемии

Награду за лучший документальный фильм представляла украинская и американская актриса Иванна Сахно. От имени режиссера приз получала его дочь.

Режиссер этого фильма, мой папа, не может сегодня быть здесь. Так что я хотела бы сказать, как сильно им горжусь. Он потерял свою жизнь, действуя в такой бескорыстной самоотверженности, к которой многие из нас только стремятся, доставляя людям лекарства. Мне так повезло, что в моей жизни был кто-то такой блестящий,

– сказала его дочь.

"Мариуполис 2": смотрите тизер фильма

Стоит отметить, что литовский режиссер Мантас Кведаравичюс приехал в Мариуполь в марте. Он снимал гражданских, жил с ними, однако попал в плен, там его пытали и убили.

Возлюбленная режиссера, украинка Анна Белоброва, смогла вывезти из Мариуполя не только тело мужа, но и материалы, которые он там снял. Вместе с Дуней Сычевой, монтажершей первой части "Мариуполиса", она деликатно сложила вместе снятые кадры и сделала из этого фильм.

"Друзья, коллеги деликатно сложили вместе снятые кадры и сделали из этого фильм. Последний фильм Мантаса", – пояснила режиссер.

В 2016 году Мантас Кведаравичюс снял фильм Mariupolis. Его называли "человеческой историей на фоне исторических потрясений". Лента рассказывает о жизни в Мариуполе в условиях кризиса.

Кроме "Мариуполиса 2", на приз Европейской киноакадемии было номинировано еще 3 фильма о войне в Украине. На лучший документальный фильм претендовал также "Дом из заноз" датского режиссера Симона Леренга Вильмонта. Фильмы "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука и "Цензорка" Петера Керекеша были выдвинуты на призы ФИПРЕССЕ Европейской киноакадемии.

"Эти фильмы делают Украину видимой. Они также напоминают нам, что необходимо сделать все, чтобы украинские фильмы продолжали снимать несмотря ни на что. В этот вечер мы чествуем не только продюсеров, которые уже сыграли в этом важную роль, но и хотим заявить, что работаем над тем, чтобы помочь им продолжать свою работу", – сказала исполнительный директор "Евримаж" Сьюзан Ньюман-Боде.