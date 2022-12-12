У травні 2022 року "Маріуполіс 2" також відзначили нагородою на Каннському фестивалі. Його зняв литовський режисер Мантас Кведаравічус. У березні він приїхав до Маріуполя, де його вбили росіяни. Йому було всього лишень 45 років.

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"Маріуполіс 2" отримав приз Європейської кіноакадемії

Нагороду за найкращий документальний фільм представляла українська та американська акторка Іванна Сахно. Від імені режисера приз отримувала його дочка.

Режисер цього фільму, мій тато, не може сьогодні бути тут. Тож я хотіла б сказати, як сильно ним пишаюся. Він втратив своє життя, діючи у такій безкорисливій самовідданості, до якої багато хто з нас лише прагне, — доставляючи людям ліки. Мені так пощастило, що в моєму житті був хтось такий блискучий,

– сказала його донька.

"Маріуполіс 2": дивіться тизер фільму

Варто зазначити, що литовський режисер Мантас Кведаравічус приїхав до Маріуполя в березні. Він знімав цивільних, жив з ними, проте потрапив у полон, там його катували й вбили.

Кохана режисера, українка Ганна Білоброва, змогла вивезти з Маріуполя не лише тіло свого чоловіка, а й матеріали, які він там зняв. Разом із Дунею Сичовою, монтажеркою першої частини "Маріуполіса", вона делікатно склала докупи відзняті кадри й зробила з цього фільм.

"Друзі, колеги делікатно склали докупи відзняті кадри й зробили з цього фільм. Останній фільм Мантаса", – пояснила режисерка.

Зауважте. У 2016 році Мантас Кведаравічюс зняв фільм Mariupolis. Його називали "людською історією на тлі історичних потрясінь". Стрічка розповідає про життя в Маріуполі в умовах кризи.

Окрім "Маріуполіса 2", на приз Європейської кіноакадемії було номіновано ще 3 фільми про війну в Україні. На найкращий документальний фільм претендував також "Будинок зі скалок" данського режисера Сімона Леренга Вільмонта. Фільми "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука та "Цензорка" Петера Керекеша були висунуті на призи ФІПРЕССІ Європейської кіноакадемії.

"Ці фільми роблять Україну видимою. Вони також нагадують нам, що необхідно зробити все, щоб українські фільми продовжували знімати попри все. Цього вечора ми вшановуємо не лише продюсерів, які вже зіграли в цьому важливу роль, а й хочемо заявити, що працюємо над тим, аби допомогти їм продовжувати свою роботу", — сказала виконавча директорка "Єврімаж" Сьюзан Ньюман-Боде.