Врач, которого обвиняют в смерти актера Мэттью Перри, признал себя виновным: что ему грозит

Расследование обстоятельств смерти актера Мэттью Перри продолжается, вызывая широкий резонанс в обществе. Перри, который стал известным благодаря своей роли в популярном сериале "Друзья", внезапно ушел из жизни, и это стало ошеломляющей новостью для поклонников по всему миру.

Как стало известно, врач Марк Чавес, который отвечал за лечение Перри, был обвинен в причастности к его смерти из-за передозировки. В рамках расследования Чавес, в конце, признал себя виновным. Об этом стало известно из издания NBC News.

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Врач Мэттью Перри признал себя виновным в смерти звезды

Согласно показаниям, врач Марк Чавес заключил сделку с федеральными прокурорами по делу, связанному с передозировкой актера Мэттью Перри, звезды сериала "Друзья". Он признался в сговоре с целью поставки кетамина, сильного препарата, который в 50 раз мощнее героина. Кетамин используется для лечения депрессии, тревоги и боли.

Чавес сообщил, что получил кетамин от своей бывшей клиники и от дистрибьютора по фальшивому рецепту. Если его вину докажут в суде, врачу может грозить до 10 лет заключения. Сейчас он вышел под залог до судебного заседания, которое состоится 2 апреля 2025 года. Он также сдал свой паспорт и согласился не заниматься медицинской практикой до вынесения приговора.

Кого еще обвиняют в смерти Перри

Врач Марк Чавес не является единственным лицом, которого обвиняют в деле, связанном со смертью Мэттью Перри. Среди других подозреваемых – 60-летний Кеннет Ивамаса и 54-летний Эрик Флеминг, который был другом Перри и которого считают "уличным дилером". Оба мужчины признали свою вину и теперь ждут вынесения приговора.

Также в этом деле обвиняется 41-летняя Джасвин Санга, вероятная торговка наркотиками, которая пока не признала своей вины. Дело продолжают расследовать, и все участники ждут решения суда, которое определит их дальнейшую судьбу.