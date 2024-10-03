Як стало відомо, лікар Марк Чавес, який відповідав за лікування Перрі, був обвинувачений у причетності до його смерті через передозування. У рамках розслідування Чавес, врешті, визнав себе винним. Про це стало відомо з видання NBC News.

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Лікар Меттью Перрі визнав себе винним у смерті зірки

Згідно зі свідченнями, лікар Марк Чавес уклав угоду з федеральними прокурорами у справі, пов'язаній з передозуванням актора Меттью Перрі, зірки серіалу "Друзі". Він зізнався у змові з метою постачання кетаміну, сильного препарату, який у 50 разів потужніший за героїн. Кетамін використовується для лікування депресії, тривоги та болю.

Чавес повідомив, що отримав кетамін від своєї колишньої клініки та від дистриб'ютора за фальшивим рецептом. Якщо його провину доведуть у суді, лікарю може загрожувати до 10 років ув'язнення. Наразі він вийшов під заставу до судового засідання, яке відбудеться 2 квітня 2025 року. Він також здав свій паспорт і погодився не займатися медичною практикою до винесення вироку.

Кого ще обвинувачують у смерті Перрі

Лікар Марк Чавес не є єдиною особою, яку обвинувачують у справі, пов'язаній зі смертю Меттью Перрі. Серед інших підозрюваних – 60-річний Кеннет Івамаса та 54-річний Ерік Флемінг, який був другом Перрі і якого вважають "вуличним дилером". Обидва чоловіки визнали свою провину і тепер чекають на винесення вироку.

Також у цій справі обвинувачується 41-річна Джасвін Санга, ймовірна торговка наркотиками, яка наразі не визнала своєї провини. Справу продовжують розслідувати, і всі учасники чекають на рішення суду, яке визначить їхню подальшу долю.