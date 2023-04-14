Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что воины рассказали Марку о конкретных кейсах, как разведывательные дроны сохраняют жизнь не только военной, но и гражданской. Ранее актер собрал более 705 тысяч долларов на мощные беспилотники RQ-35 Heidrun.

Смотрите также HBO снимет эпический сериал о Гарри Поттере: будет выходить в течение 10 лет – детали

Марк Хэммилл пообщался с украинскими защитниками

В разговоре Марк подчеркнул, что не сомневается в победе Украины и будет помогать столько, сколько потребуется. Также он назвал украинских воинов настоящими героями.

Рад встрече с вами всеми. Прежде должен сказать, что для меня честь встретиться с вами. Я играю воина в кино, а вы настоящие герои настоящей войны. Мы с нетерпением ждем вашей победы как можно быстрее, но мы будем с вами столько, сколько нужно,

– Гэммил обратился к воинам.

Украинские защитники ответили: "Вы должны понять, что все дроны, беспилотные летательные аппараты меняют правила во время этой войны, потому что это возможность зайти в тыл врага и уменьшить риск для солдат занимаются разведкой".

"Вы побеждаете! Не сомневайтесь в этом ни секунды. Все говорили, что Украина упадет за четыре дня. Помните? Но вы доказали всему миру – Украину трогать не стоит", – дополнил Марк.

Марк Хэммилл пообщался онлайн с украинскими военными: смотрите видео

По словам Федорова, на встрече были военные 92-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Сирко, 45-й отдельной артиллерийской бригады, аэроразведки 98-го батальона, 47-й бригады "Магура", 21-го отдельного батальона 2-го отдельной воздушной десантной бригады, спецподразделения "Омега", 120-го разведывательного батальона и 93-й бригады "Холодный Яр".