Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що воїни розповіли Марку про конкретні кейси, як розвідувальні дрони зберігають життя не тільки військовим, а й цивільним. Раніше актор зібрав понад 705 тисяч доларів на потужні безпілотники RQ‑35 Heidrun.

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Марк Гемілл поспілкувався з українськими захисниками

У розмові Марк наголосив, що не сумнівається в перемозі України та допомагатиме стільки, скільки буде потрібно. Також він назвав українських воїнів справжніми героями.

Радий зустрічі з вами всіма. Насамперед маю сказати, що для мене честь зустрітися з вами. Я граю воїна в кіно, а ви справжні герої справжньої війни. Ми з нетерпінням чекаємо на вашу перемогу якнайшвидше, але ми будемо з вами стільки, скільки потрібно,

– Гемміл звернувся до воїнів.

Українські захисники відповіли: "Ви повинні зрозуміти, що всі дрони, безпілотні літальні апарати змінюють правила під час цієї війни, бо це можливість зайти в тил ворога та зменшити ризик для солдатів, займаються розвідкою".

"Ви перемагаєте! Не сумнівайтеся в цьому ні секунди. Усі говорили, що Україна впаде за чотири дні. Пам'ятаєте? Але ви довели всьому світу – Україну чіпати не варто", – доповнив Марк.

Марк Гемілл поспілкувався онлайн з українськими військовими: дивіться відео

За словами Федорова, на зустрічі були військові 92-ї окремої механізованої бригади імені Івана Сірка, 45-ї окремої артилерійської бригади, аеророзвідки 98-го батальйону, 47-ї бригади "Маґура", 21-го окремого батальйону «Сармат», 25-ї окремої повітряної десантної бригади, спецпідрозділу "Омега", 120-го розвідувального батальйону та 93-ї бригади "Холодний Яр".