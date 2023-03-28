По информации издания Associated Press, это сюрреалистический момент в и без того сюрреалистической войне. Серьезный, но успокаивающий баритон актера Марка Хэмилла будет призывать людей спрятаться всякий раз, когда Россия будет начинать очередную воздушную бомбардировку Украины.

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Марк Хэмилл будет извещать украинцев о воздушной тревоге

"Внимание. Воздушная тревога. Пройдите в ближайшее укрытие", – будет звучать голос в приложении. Хэмилл будет призывать украинцев не игнорировать опасность: "Не будь небрежным. Ваша самоуверенность – ваша слабость".

Кроме того, он будет объявлять и об отбое фразой "Да будет с тобой Сила". Актер сказал, что восхищается тем, как Украина продемонстрировала такую стойкость в таких ужасающих обстоятельствах.

Борьба против российского вторжения, продолжающаяся уже второй год, напоминает мне сагу Звездные войны о смелых повстанцах, которые борются и в конечном счете побеждают огромную кровожадную империю. Сказка о добре и зле созвучна с тем, что происходит в Украине. Украинский народ сплотился и невероятно героически противостоит злу. Невозможно не вдохновиться тем, как они переживают эту бурю,

– поделился актер в интервью Associated Press.

Марк Хэмилл / Walt Disney Pictures

Напомним, Марк Хэмилл, сыгравший джедая Люка Скайвокера во вселенной "Звездных войн" впервые поддержал Украину в марте 2022 года. В своем твиттере он опубликовал торжественную песню "Молитву за Украину" от украинского хора в Нью-Йорке.

Позже голливудская знаменитость стал послом фандрейзинговой платформы UNITED24, и за месяц времени с его помощью Украина получила более 500 беспилотников.