Опухоль размером с мяч для гольфа: известный американский актер пережил тяжелую операцию

Известный американский актер Марк Руффало вспомнил, как в 2001 году, после "тревожного сна", обратился к врачу и узнал, что в его голове оказалась опухоль размером в мяч для гольфа. Знаменитости пришлось пережить тяжелую операцию.

На тот момент актеру было 33 года. Узнайте в материале о непростом пути Марка Руффала и как он решил свою проблему.

Рекомендуем: Сериалы о спорте на Netflix, которые можно посмотреть в выходные

Марк Руффало пережил сложную операцию

Руффало вспомнил, что сильный ночной кошмар заставил его пойти к врачу и сделать компьютерную томографию. Актер признался, что в тот момент чувствовал себя обреченным.

Медсестра позвала врача, я слышал, как они разговаривали в другой комнате. Она заходит, похожая на зомби, и говорит: "У вас за левым ухом образование размером с мяч для гольфа, и мы не знаем, что это. Мы не сможем сказать, пока не сделаем биопсию",

– поделился Марк.

До того как установили диагноз знаменитости, единственным проявлением, от которого он страдал, была ушная инфекция. Несмотря на то, что опухоль была доброкачественной, к тому моменту 33-летнему Руффало пришлось пройти операцию по удалению новообразования.

Он пришел на консультацию к неврологу, чтобы разработать план лечения и удалить большую опухоль хирургическим путем. Врач сразу же предупредил о рисках операции, включая 20-процентный риск "убить" нерв на левой стороне лица пациента и 70-процентный риск потерять слух на левом ухе. К сожалению, эти риски сбылись.

Я полностью оглох на одно ухо, и когда я проснулся, левая сторона моего лица была полностью парализована. Я не мог даже закрыть глаза. Я говорил только краем рта. Через год паралич прошел, но потеря слуха осталась,

– рассказал актер.

Марк Руффало – всемирно известный актер

Он получил престижные награды Эмми и "Золотой глобус", а также несколько раз был номинирован на Оскар, BAFTA, "Грэмми" и "Тони".

В этом году актер также будет соревноваться за Оскар за свою роль в фильме "Бедные создания".

"Бедные создания": смотрите онлайн трейлер фильма