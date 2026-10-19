55-летний британский актер тайно женился на своей возлюбленной, французской актрисе Рэйчел Бенаиссе. Как сообщает HELLO!, о свадьбе стало известно только после того, как пара появилась на красной дорожке Лондонского кинофестиваля. И на этот раз для раскрытия тайны не понадобился даже Шерлок Холмс.

Тайную свадьбу выдавали обручальные кольца

14 октября Мартин Фримен вместе со своей возлюбленной посетил премьеру своей новой драмы "A Long Winter" на Лондонском кинофестивале BFI.

Знаменитости улыбались фотографам, обнимались и, казалось бы, ничем не отличались от обычной влюбленной пары. Если бы не одна маленькая деталь.



Мартин Фримен и Рэйчел Бенаисса / Фото gettyimages



На безымянном пальце Рэйчел журналисты заметили роскошное помолвочное кольцо и обручальное кольцо. Сам Фримен также красовался золотым кольцом.

И пока поклонники пытались понять, не пропустили ли они главное событие в личной жизни актера, его представитель подтвердил: да, влюбленные действительно поженились. Свадьба состоялась ранее в этом году, однако точную дату и подробности церемонии супруги решили не разглашать.

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Кто такая новая жена Мартина Фримена

Рэйчел Бенаисса – французская актриса и сценаристка, которая также работает в британском кинематографе. Зрители могли увидеть ее в популярном сериале "Нормальные люди", комедийном проекте This Way Up и романтическом фильме Netflix "Ирландское желание" с Линдси Лохан.

С Фрименом она начала встречаться примерно в 2020 году. С тех пор влюбленные периодически появлялись вместе на светских мероприятиях, но подробностями личной жизни не делились.

Впрочем, кое-что актер все же рассказывал. В одном из подкастов Фримен признался, что они с Рэйчел обожают готовить, а его возлюбленная особенно любит сыр и вино.

А что известно о предыдущих отношениях актера

До романа с Бенаиссой Мартин Фримен в течение 16 лет состоял в отношениях с актрисой Амандой Аббингтон, которая также снималась в "Шерлоке".

Пара познакомилась еще в 2000 году, а в 2016-м объявила о расставании. За время совместной жизни у них родилось двое детей – сын Джо и дочь Грейс.

Интересно, что Джо решил пойти по стопам отца. В 2025 году он получил главную роль в сериале "Институт", снятом по роману Стивена Кинга.

Ранее 24 Канал рассказывал, как звезда "Человека-паука" Тоби Магуайр удивил Голливуд, лично проведя свадебную церемонию своей бывшей жены Дженнифер Мейер.