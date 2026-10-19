55-річний британський актор таємно одружився зі своєю коханою, французькою акторкою Рейчел Бенаїссою. Як повідомляє HELLO!, про весілля стало відомо лише після того, як пара з'явилася на червоній доріжці Лондонського кінофестивалю. І цього разу для розкриття таємниці не знадобився навіть Шерлок Голмс.

Таємне весілля видали обручки

14 жовтня Мартін Фрімен разом із коханою відвідав прем'єру своєї нової драми A Long Winter на Лондонському кінофестивалі BFI.

Знаменитості усміхалися фотографам, обіймалися та, здавалося б, нічим не відрізнялися від звичайної закоханої пари. Якби не одна маленька деталь.



Мартін Фрімен та Рейчел Бенаїсса / Фото gettyimages



На безіменному пальці Рейчел журналісти помітили розкішну каблучку для заручин та весільну обручку. Сам Фрімен також красувався із золотою обручкою.

І поки шанувальники намагалися зрозуміти, чи не пропустили вони головну подію в особистому житті актора, його представник підтвердив: так, закохані справді одружилися. Весілля відбулося раніше цього року, однак точну дату та подробиці церемонії подружжя вирішило не розголошувати.

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Хто така нова дружина Мартіна Фрімена

Рейчел Бенаїсса – французька акторка та сценаристка, яка також працює у британському кінематографі. Глядачі могли бачити її у популярному серіалі "Нормальні люди", комедійному проєкті This Way Up та романтичному фільмі Netflix "Ірландське бажання" з Ліндсі Лохан.

З Фріменом вона почала зустрічатися приблизно у 2020 році. Відтоді закохані періодично з'являлися разом на світських заходах, але подробицями особистого життя не ділилися.

Утім, дещо актор таки розповідав. В одному з подкастів Фрімен зізнався, що вони з Рейчел обожнюють готувати, а його кохана особливо полюбляє сир і вино.

А що відомо про попередні стосунки актора

До роману з Бенаїссою Мартін Фрімен протягом 16 років перебував у стосунках з акторкою Амандою Аббінгтон, яка також знімалася у "Шерлоку".

Пара познайомилася ще у 2000 році, а у 2016-му оголосила про розрив. За час спільного життя в них народилося двоє дітей – син Джо та донька Грейс.

Цікаво, що Джо вирішив піти батьківськими стопами. У 2025 році він отримав головну роль у серіалі "Інститут", знятому за романом Стівена Кінга.

Раніше 24 Канал розповідав, як зірка "Людини-павука" Тобі Магвайр здивував Голлівуд, особисто провівши весільну церемонію своєї колишньої дружини Дженніфер Меєр.