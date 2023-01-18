"Вы не одиноки": Мартин Скорсезе записал трогательное обращение к украинцам

Мировые знаменитости поддерживают Украину с первых дней войны. Оскароносный режиссер Мартин Скорсезе на фоне новостей о трагедии в Броварах записал обращение к украинцам.

Он отметил мужество украинского народа. А также метафорически отметил, что наш дух, как свет, является светом всего мира.

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Мартин Скорсезе записал обращение к украинцам

"Мои дорогие украинцы, сограждане мира, меня зовут Мартин Скорсезе и я присылаю это сообщение, чтобы просто сказать, что вы не одиноки, – начал Скорсезе. – Мы восхищаемся вашим мужеством, настойчивостью, стойкостью и необычайной, удивительной решительностью перед лицом этого варварства, этого невыразимого варварства".

В этот момент ваш дух, сила вашего духа как свет. Это свет всего мира. И я молюсь, чтобы оно было достаточно ярким, чтобы провести вас сквозь эту тьму,

– сказал известный режиссер, лауреат премии Оскар Мартин Скорсезе.

Украинцы, которые сейчас переживают темные времена, поблагодарили за поддержку в комментариях:

"Он прав, Украина — маяк света, вдохновляющая во время войны нация";

"Спасибо вам искренне";

"Пожалуйста, остановите этих варваров";

"Спасибо за вашу поддержку";

"Молимся за вас ежедневно и всячески поддерживаем Украину!".

Мартин Скорсезе записал обращение к украинцам: видео

Напомним, 4 декабря Мартин Скорсезе и Вера Фармига провели концерт Notes From Ukraine, посвященный 100-летию со дня первого исполнения "Щедрика" в Нью-Йорке.

Что известно о Мартине Скорсезе

Работы Мартина Скорсезе уже давно покорили весь мир и сделали художника безумно популярным. Режиссер умеет экспериментировать с жанрами кино и прибавлять сюжетам свежести. Комедии с элементами драмы или криминальные триллеры, разбавленные историческими деталями – мастерство Мартина Скорсезе не может не вызвать восторг. И хоть каждая его лента по-своему гениальна. Если хотите посмотреть фильмы Мартина Скорсезе – рекомендуем эту подборку.