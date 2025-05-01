Известно, что Франциск Папа Римский ушел из жизни 21 апреля 2025 года. О документальном фильме Скорсезе сообщает Кино 24 со ссылкой на издание The Guardian.

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Мартин Скорсезе снял фильм с "последним интервью" покойного Папы Франциска

Сообщают, что дата премьеры ленты пока неизвестна. Однако есть информация, что лента будет называться "Aldeas – новая история" и освещать деятельность Scholas Occurrentes – международной некоммерческой организации, созданной Папой Римским в 2013 году с целью популяризации среди молодежи идеи так называемой "культуры встреч".

В документальном фильме будет представлена молодежь из Индонезии, Гамбии и Италии. По словам авторов, лента должна стать "свидетельством непоколебимой веры в то, что творчество – это не только форма самовыражения, но и путь к надежде и изменениям".

Для Папы Франциска было важно, чтобы люди во всем мире обменивались идеями с уважением, сохраняя при этом свою культурную идентичность, и кино является лучшим средством для этого,

– прокомментировал Мартин Скорсезе.

Кстати, известно, что режиссер много раз встречался лично с Папой Франциском, и именно эти разговоры вдохновили его на создание фильмов "Последнее искушение Христа" (1988) и "Молчание" (2016).

После смерти Франциска 21 апреля режиссер вспоминал его как выдающегося человека, который признавал свои недостатки, излучал мудрость и доброту, была глубоко предана добру и постоянно стремилась к знаниям. По словам Скорсезе, эта потеря стала для него лично мучительной, а для мира – огромной, однако Франциск оставил после себя свет, который никогда не погаснет.