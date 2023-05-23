Журналистка из Грузии попросила Мартина Скорсезе высказать свое мнение по поводу войны России против Украины. Она заметила, что ужасы, показанные в его фильме, напомнили ей о нашей ситуации, и выразила обеспокоенность тем, что мир начинает забывать об этой войне.

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Мартин Скорсезе о войне в Украине в Каннах

В ответ на это режиссер выразил глубокую заботу о российской агрессии и событиях в Украине и отметил, что активно следит за ситуацией. Скорсезе подчеркнул, что молодое поколение не помнит событий Второй мировой войны и Югославских войн, а также произошедшего между россиянами и немцами в Польше. Он подчеркнул, что важно поддерживать страну, пытающуюся построить демократическое общество.

"Очень нервничаю по поводу агрессии России, очень нервничаю из-за этой ситуации. Молодое поколение не помнит Вторую мировую войну. Они не помнят балканские народы и то, что там было, и то, что было с Польшей в 19 веке. Мы должны поддерживать страны, которые хотя бы пытаются наладить какой-то демократический процесс. Это напоминает мне 1930-е годы, когда демократии не было. Теперь это глубже и сильнее – это касается самых ценностей вашей жизни", – сказал Мартин Скорсезе.

Американскому режиссеру также важно защищать принцип свободы слова.

"Свобода слова действительно важнейшая. Это не значит кричать о пожаре в переполненном театре, когда огня нет. Свобода слова необходима, чтобы иметь возможность выражаться в мирное время. Конечно, речь идет о мирном и доброжелательном высказывании", – дополнил он.

Мартин Скорсезе высказался о войне в Украине: смотрите видео

Напомним, ранее Мартин Скорсезе уже выражал поддержку украинскому народу: "Украинцы заслуживают глубокой благодарности, потому что они дают нам что-то действительно ценное, что является примером того, как человечество в своих лучших проявлениях сталкивается с худшим".

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О чем рассказывает фильм "Убийцы цветочной луны"

Это триллер легендарного режиссера Мартина Скорсезе, снятого на основе одноименной документальной книги журналиста Дэвида Грена, изданной в 2017 году. События в фильме разворачиваются среди племени Осейдж в 1920-х годах, когда во время нефтяной лихорадки было совершено много убийств среди коренного населения. Главные роли сыграли Роберт де Ниро и Леонардо Ди Каприо и другие. Премьера фильма в кинотеатрах пройдет в октябре 2023 года. Впервые фильм показали на Каннском кинофестивале 2023.

"Убийцы цветочной луны" 2023: смотрите трейлер