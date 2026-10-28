Считала фильм катастрофой: Аманда Сейфрид отказалась от роли, которая сделала другую актрису звездой

Как сообщает Page Six, 40-летняя американская актриса Аманда Сейфрид рассказала, почему отказалась сыграть Гамору в фильме "Стражи Галактики" 2014 года.

Реклама Adv

популярные видео

Почему Аманда Сейфрид отказалась от роли в Marvel

"Стражи Галактики" / Фото Walt Disney Co./courtesy Everett / Everett Collection



По словам актрисы, когда ей предложили сыграть Гамору, она была убеждена, что будущий фильм станет провалом. Слишком уж странной казалась ей история о космических супергероях. Особенно Сейфрид смутили персонажи, среди которых были болтливый енот Ракета и дерево Грут.

"Я подумала: это точно не станет хитом. Дерево и енот разговаривают друг с другом. Да к тому же все происходит в космосе", – вспомнила знаменитость.

Актриса опасалась, что участие в неудачном блокбастере может положить конец ее карьере.

"Если фильм окажется плохим, это разрушит мою карьеру. А вероятность такого исхода была высока", – пояснила она.

Реклама

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Впрочем, дело было не только в сомнительном, по ее мнению, сюжете. Сейфрид также не хотела проводить часы в гримерном кресле, выполнять трюки и сниматься в сложных сценах.

Звезда призналась, что не любит высоту и не слишком увлекается работой, требующей постоянно представлять себе несуществующий мир. К тому же она уже тогда задумывалась о будущей семье и не хотела жертвовать личной жизнью ради масштабной франшизы.

Сожалеет ли актриса об упущенном шансе

Как известно, роль Гаморы в итоге досталась Зои Салдане. А фильм, который Сейфрид считала потенциальной катастрофой, собрал в мировом прокате более 700 миллионов долларов. Следующие две части также стали кассовыми хитами. В общей сложности трилогия заработала почти 2,5 миллиарда долларов.

Иронично, что именно персонажи, которые так напугали Аманду, – говорящее дерево и енот – впоследствии стали одними из самых любимых героев зрителей.

Реклама

Однако Сейфрид уверяет, что даже после такого успеха не жалеет о своем решении. Актриса признает, что ошиблась в прогнозе, но убеждена: тогда сделала правильный выбор для себя.

Конечно, я ошибалась. Но все равно не отказываюсь от своего решения. Я приняла его ради себя и семьи, которую хотела завести, – отметила знаменитость.

Ранее стало известно, что Николас Кейдж и Антонио Бандерас сыграют в популярном сериале.