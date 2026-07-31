Пять фильмов Marvel, даты выхода которых уже известны

Еще недавно Marvel выпускала по три-четыре фильма в год, и фанаты едва успевали перевести дух между премьерами. Теперь студия перешла в режим экономии – всего два фильма в год, зато, судя по всему, каждый следующий обещает быть значительно масштабнее предыдущего.

Как сообщает justjared, уже известны даты выхода пяти фильмов, которые выйдут в ближайшие годы.

"Мстители: Судный день" – декабрь 2026 года



Фильм "Мстители" / Фото imdb



Первый большой ориентир – "Мстители: Судный день", где герои из трех разных вселенных оказываются на смертельно опасном курсе столкновения. За рулем снова братья Руссо, а актерский состав настолько масштабный, что напоминает скорее перепись населения, чем титры фильма: Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Педро Паскаль, Пол Радд, Энтони Макки, Флоренс Пью, Ванесса Кирби и еще несколько десятков имен, которые точно заставят кого-то поставить фильм на паузу, чтобы всех узнать.

"Человек-паук: Через паутинную мультивселенную" – июнь 2027 года

Далее – третья часть анимационной франшизы о Майлзе Моралесе. Действие разворачивается сразу после событий "Через Вселенную" 2023 года: Майлз оказывается в параллельной вселенной и пытается спасти свою семью.

"Мстители: Тайные войны" – декабрь 2027

Об этом фильме пока известно удивительно мало – из подтвержденного актерского состава известен только Роберт Дауни-младший, а режиссерское кресло вновь займут братья Руссо. То есть ключевая интрига студии пока немного напоминает обещание "будет круто, поверьте на слово" – детали, очевидно, приберегают на потом.

"Призрачный всадник" – ориентировочно 2028

Райан Гослинг возглавит фильм о "Призрачном всаднике", а режиссером станет Шон Леви. Точной даты пока нет, но, судя по графику студии, премьера, скорее всего, придется на первую половину 2028 года – просто потому, что на конец года уже запланирована другая, гораздо более масштабная премьера.

"Черная пантера 3" – декабрь 2028

И вот та самая масштабная премьера: третья часть "Черной пантеры" с Райаном Куглером у руля. Главную роль взрослого принца Т'Чаллы получил Дэвид Джонссон – студия сознательно пошла по пути развития королевской семьи Ваканды, а не поиска замены персонажу Чедвика Босмана.

Кстати, Marvel тоже недавно доказала, что за возвращение легенд готова платить баснословные деньги. Стало известно, какой гонорар студия предложила Роберту Дауни-младшему, чтобы он вновь присоединился к киновселенной.