Як повідомляє justjared вже відомі дати п’яти фільмів, які вийдуть найближчі роки.

"Месники: Судний день" – грудень 2026



Фільм "Месники" / Фото imdb



Перший великий орієнтир – "Месники: Судний день", де герої з трьох різних всесвітів опиняються на смертельно небезпечному курсі зіткнення. За кермом знову брати Руссо, а акторський склад настільки масштабний, що нагадує радше перепис населення, ніж титри фільму: Роберт Дауні-молодший, Кріс Еванс, Кріс Гемсворт, Педро Паскаль, Пол Радд, Ентоні Маккі, Флоренс П'ю, Ванесса Кірбі та ще кілька десятків імен, які точно змусять когось поставити фільм на паузу, щоб усіх упізнати.

"Людина-павук: Крізь павутинний мультивсесвіт" – червень 2027

Далі – третя частина анімаційної франшизи про Майлза Моралеса. Дія розгортається одразу після подій "Крізь Всесвіт" 2023 року: Майлз опиняється в паралельному всесвіті й намагається врятувати свою родину.

"Месники: Таємні війни" – грудень 2027

Про цей фільм поки відомо на диво мало – з підтвердженого акторського складу є тільки Роберт Дауні-молодший, а режисерське крісло знову займуть брати Руссо. Тобто ключова інтрига студії наразі трохи нагадує обіцянку "буде круто, повірте на слово" – деталі, вочевидь, приберігають на потім.

"Примарний вершник" – орієнтовно 2028

Раян Гослінг очолить фільм про "Примарного вершника", а режисером стане Шон Леві. Точної дати поки немає, але, судячи з розкладу студії, прем'єра, найімовірніше, припаде на першу половину 2028-го – просто тому, що на кінець року вже є інша, значно масштабніша прем'єра.

"Чорна пантера 3" – грудень 2028

І ось та сама масштабна прем'єра: третя частина «Чорної пантери» з Раяном Куглером за кермом. Головну роль дорослого принца Т'Чалли отримав Девід Джонссон – студія свідомо пішла шляхом розвитку королівської родини Ваканди, а не пошуку заміни персонажу Чедвіка Босмана.

До речі, Marvel теж нещодавно довела, що за повернення легенд готова платити шалені гроші. Стало відомо, який гонорар студія запропонувала Роберту Дауні-молодшому, аби він знову приєднався до кіновсесвіту.