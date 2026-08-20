Новый "Человек-паук" может принести Тому Холланду рекордный доход

По информации источников, знакомых с соглашением Холланда с Sony Pictures и Marvel Studios, его гарантированный гонорар составляет не менее 20 миллионов долларов.

Но, как сообщает pagesix, самое интересное – еще впереди. У актера якобы есть договор, предусматривающий также бонусы в зависимости от успеха фильма, причем верхнего предела для этих выплат нет.

"Человек-паук: Совершенно новый день" / Фото imdb



То есть что больше зарабатывает Marvel, тем лучше становится Голланду. Хорошая мотивация, чтобы ловко лазать по стенам.

"Человек-паук: Совершенно новый день" стартовал в кинотеатрах 31 июля и показал настолько впечатляющий результат, что даже студия была шокирована.

Картина очень быстро преодолела отметку в 1 миллиард долларов мировых сборов, а впоследствии превысила и невероятные 2 миллиарда в мировом прокате.

Фактически новый фильм уже оказался среди самых успешных картин в истории по этому показателю.

Том Холланд в роли Человека-паука

Это уже четвертый сольный фильм Холланда в роли Человека-паука. Для сравнения: за "Человек-паук: Нет пути домой" его базовый гонорар составлял около 10 миллионов долларов. Теперь гонорар вырос вдвое – и это еще без учета бонусов.

А тем временем Disney пытается вернуть Джонни Деппа в роль Джека Воробья, заманивая актера в "Пираты Карибского моря" солидным гонораром.