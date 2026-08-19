И если сделка состоится, возвращение может оказаться не только громким, но и очень выгодным для актера. По данным Daily Mail, Депп может получить около 22,5 миллиона долларов за роль в новом фильме. Правда, окончательного соглашения пока нет, поэтому доставать пиратский сундук с деньгами еще немного рано.

Disney снова зовет Джека Воробья

"Пираты Карибского моря: На странных берегах" / Фото Disney

После громкого судебного противостояния с Эмбер Херд карьера актера существенно изменилась. Он остался без роли Гриндевальда в "Фантастических зверях", а его возвращение в "Пираты" долгое время казалось почти невозможным.

Сам Депп во время суда заявлял, что не вернулся бы к этой роли даже за 300 миллионов долларов и миллион альпак. Похоже, Голливуд решил просто подождать и посмотреть, как долго продлится эта принципиальность.

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В то же время важно отметить: Депп пока не подтвержден в качестве участника шестой части. Речь идет именно о переговорах, а не о подписанном контракте.

Почему Disney снова понадобился именно Депп?

Потому что "Пираты Карибского моря" – это не просто фильмы, а очень прибыльная машина. Пять предыдущих частей вместе собрали в мировом прокате более 4,5 миллиарда долларов.

А Джек Воробей давно стал лицом франшизы. Поэтому даже если новая история будет сосредоточена на других персонажах, появление Деппа может стать тем самым ностальгическим крючком, за который зрители охотно зацепятся.

По сообщениям СМИ, новый фильм планируется с новыми героями, а Депп в случае возвращения может получить меньшую роль, чем в предыдущих частях.

А тем временем Netflix готовит премьеру нового сериала с Флоренс Пью – экранизации романа Джона Стейнбека "К востоку от Эдема".