Как сообщает justjared, это будет масштабная семейная сага о поколениях семьи Трасков, где, судя по описанию, не будет недостатка в амбициях, предательствах, конфликтах и старых обидах. То есть обычный семейный ужин, только с гораздо большим бюджетом.

"К востоку от Эдема": смотреть трейлер

Сериал адаптировала Зои Казан, которая не скрывает своего восхищения Пью. По ее словам, актриса была единственным человеком, которого она видела в роли Кэти. Казан также хотела показать героиню не просто как олицетворение зла, а как живого человека со своей историей.

И здесь начинается самое интересное. Кэти Эймс – далеко не та героиня, которую хочется пригласить на чашку чая. Она манипулятивна, загадочна и опасна, а ее влияние на семью Трасков становится одной из центральных линий сюжета.

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Помимо Флоренс Пью, в сериале снялись Кристофер Эбботт, Майк Файст, Хун Ли, Трейси Леттс, Киаран Хайндс, Марта Плимптон и Джозеф Зада.

Премьера "К востоку от Эдема" состоится на Netflix 1 октября 2026 года. Так что осенью у нас появится еще один повод сидеть перед экраном и наблюдать, как чужие семейные проблемы вдруг кажутся очень даже знакомыми.

Октябрь будет насыщенным для Netflix с точки зрения премьер. Вас еще ждет триллер с Джошем Хартнеттом в главной роли.