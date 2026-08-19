Як повідомляє justjared, це буде масштабна сімейна сага про покоління родини Трасків, де, судячи з опису, вистачатиме амбіцій, зрад, конфліктів і старих образ. Тобто звичайна сімейна вечеря, тільки з набагато більшим бюджетом.

"На схід від Едему": дивитись трейлер

Серіал адаптувала Зої Казан, яка не приховує захоплення П’ю. За її словами, акторка була єдиною людиною, яку вона бачила в ролі Кеті. Казан також хотіла показати героїню не просто як уособлення зла, а як живу людину зі своєю історією.

І тут починається найцікавіше. Кеті Еймс – далеко не та героїня, яку хочеться запросити на чай. Вона маніпулятивна, загадкова й небезпечна, а її вплив на родину Трасків стає однією з центральних частин історії.

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Окрім Флоренс П’ю, у серіалі зіграли Крістофер Ебботт, Майк Файст, Хун Лі, Трейсі Леттс, Кіаран Гайндс, Марта Плімптон та Джозеф Зада.

Прем’єра "На схід від Едему" відбудеться на Netflix 1 жовтня 2026 року. Тож восени матимемо ще одну причину сидіти перед екраном і спостерігати, як чужі сімейні проблеми раптом здаються дуже навіть знайомими.

Жовтень буде гарячим для Netflix на прем’єри. На вас ще чекає трилер з Джошем Гартнеттом у головній ролі.