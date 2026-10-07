Массированная ракетная атака затронула трехпавильонный корпус киностудии Александра Довженко, нанеся зданию значительный ущерб. Об этом подробнее рассказали представители студии в инстаграме.

Российская ракета повредила киностудию Довженко в Киеве

Представители студии уверяют, что человеческих жертв на их территории пока нет. Для ликвидации последствий на месте оперативно работают сотрудники ГСЧС, полиция Украины и бригады скорой медицинской помощи.

Опубликованные кадры отчетливо передают масштаб разрушений. На фото видна задымленная крыша кирпичного здания и спасатели за работой, пока внизу дежурит пожарная машина. В то же время на видео также заметен густой дым над павильонами. Внутри помещение полностью разрушено. С потолка летят искры, а среди разбросанных по полу обломков продолжает гореть огонь.

Массированная ракетная атака на Украину 7 октября

В ночь на 7 октября Россия провела массированную комбинированную атаку на территорию Украины, применив крылатые и баллистические ракеты, а также около 120 ударных беспилотников. Вражеские удары охватили как минимум пять регионов, в частности Киевскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Черниговскую и Запорожскую области.

Киев принял на себя интенсивный удар баллистическими ракетами. В Дарницком районе столицы ракета попала в гаражный кооператив, где спасатели обнаружили тела двух погибших. Одновременно вражеские боеприпасы повредили склады и нежилые здания в Подольском, Оболонском и Шевченковском районах города. На территории Киевской области, а именно в Обуховском районе, после взрывов разгорелся пожар, охвативший несколько производственно-складских помещений.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Другие города также подверглись значительным разрушениям. В Кременчуге ракеты попали прямо в жилой квартал, унеся жизни пожилой женщины и молодого мужчины, ранения получили еще семь горожан. В Прилуках враг разрушил многоэтажный дом и повредил местный центр детского творчества, что привело к гибели людей.

В Днепре повреждения получило промышленное предприятие, а в Запорожье агрессор нанес удар по объекту транспортной инфраструктуры. Из-за чрезвычайного масштаба угрозы и траекторий полетов российских ракет польские вооруженные силы подняли в небо свои истребители для патрулирования своего воздушного пространства.