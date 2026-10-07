Масована ракетна атака зачепила трипавільйонний корпус Кіностудії Олександра Довженка, завдавши будівлі значної шкоди. Про це детальніше розповіли представники студії в інстаграмі.

Російська ракета пошкодила кіностудію Довженка в Києві

Представники студії заспокоюють, що людських жертв на їхній території наразі немає. Задля ліквідації наслідків на місці оперативно працюють співробітники ДСНС, поліція України та бригади екстреної медичної допомоги.

Опубліковані кадри чітко передають масштаб руйнувань. На фото видно задимлений дах цегляної споруди та рятувальників за роботою, поки внизу чергує пожежна машина. Водночас на відео також помітний густий дим над павільйонами. Всередині приміщення повністю розтрощене. Зі стелі летять іскри, а серед розкиданих по підлозі уламків продовжує палати вогонь.

Масована ракетна атака на Україну 7 жовтня

У ніч на 7 жовтня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на територію України, застосувавши крилаті та балістичні ракети, а також близько 120 ударних безпілотників. Ворожі удари охопили щонайменше п'ять регіонів, зокрема Київщину, Дніпропетровщину, Полтавщину, Чернігівщину та Запоріжжя.

Київ взяв на себе інтенсивний удар балістикою. У Дарницькому районі столиці ракета влучила в гаражний кооператив, де рятувальники виявили тіла двох загиблих. Одночасно ворожі боєприпаси пошкодили склади та нежитлові будівлі в Подільському, Оболонському і Шевченківському районах міста. На території Київської області, а саме в Обухівському районі, вогонь після вибухів охопив кілька виробничо-складських приміщень.

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Інші міста також зазнали значних руйнувань. У Кременчуці ракети поцілили прямо у житлову забудову, відібравши життя літньої жінки та молодого чоловіка, ще семеро містян отримали травми. У Прилуках ворог зруйнував багатоповерховий будинок і понівечив місцевий центр дитячої творчості, що призвело до загибелі людей.

У Дніпрі пошкоджень зазнало промислове підприємство, а в Запоріжжі агресор вдарив по об'єкту транспортної інфраструктури. Через надзвичайну масштабність загрози та траєкторії польотів російських ракет польські збройні сили підіймали в небо власні винищувачі для патрулювання свого повітряного простору.