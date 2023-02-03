Если у вас есть родители, крепко обнимите их, – Двейн Джонсон шокировал, что его мать попала в ДТП

Американо-канадийский актер Двейн Джонсон сообщил, что его 74-летняя мать Ада попала в автокатастрофу. Сейчас с ней все в порядке, однако автомобиль, в котором он находился, сильно поврежден.

О ДТП звезда "Черного Адама" написал в инстаграме. Он показал разбитый автомобиль, в котором ехала его мать и поблагодарил полицию Лос-Анджелеса за заботу.

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Мать Двейна Джонсона попала в ДТП

Слава Богу, с ней все хорошо. Ангелы милосердия наблюдали за моей мамой, когда прошлой ночью она попала в автокатастрофу. Она выживет. Спасибо полиции Лос-Анджелеса за заботу и внимание. Спасибо, что позвонили мне и рассказали обо всем,

– написал Двейн Джонсон.

Актер также рассказал, что его мать раньше пережила рак легких, тяжкий брак и попытку самоубийства. А теперь еще и лобовое столкновение с пьяным водителем.

"У меня остался один отец, поэтому, если у вас все еще есть мама и папа, обязательно крепко обнимите их, потому что вы никогда не знаете, позвонят ли в 3 ночи", – дополнил он.



Авто матери Двейна Джонсоса после аварии / Фото с инстаграма актера

Двейн Джонсон, известный также под своим реслерским именем "Скала", – одна из самых успешных и высокооплачиваемых звезд всех времен. Он сыграл во многих фильмах и сериалах, а киноленты с ним набрали более трех с половиной миллиардов долларов в Северной Америке и более двенадцати с половиной миллиардов долларов по всему миру.