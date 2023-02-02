К выходу планируются не только новые сериалы, но и заслуживающее внимания продолжение. Предлагаем ознакомиться с 5 проектами, среди которых детектив "Ковчег", комедия от Netflix "Фриридж", а также продолжение психологического триллера "Ты" и шоу "Внешние мели" об охоте за золотом на 400 миллионов долларов, что затонуло вместе с торговым кораблем.
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Самые популярные сериалы февраля 2023 года
"Ковчег"
Дата премьеры: Первое февраля
Сезон: 1
Где смотреть: Syfy
События научно-фантастического сериала происходят в 22 веке, когда люди ради своего выживания развернули миссии в космос, чтобы колонизировать некоторые планеты. Во время первого путешествия на космическом корабле "Ковчег 1" произошла трагедия. Удалось ли героям выжить – узнаете после просмотра ленты.
"Ковчег": смотрите трейлер
"Фриридж"
Дата премьеры: 2 февраля
Сезон: 1
Где смотреть: Netflix
Это спинофиль сериала "Ребята из моего района". По сюжету четверо друзей пытаются избавиться от проклятия, которое вместе с неудачами и другими событиями принесла в их жизнь странная старая коробка.
"Фриридж": смотрите трейлер
"Нолли"
Дата премьеры: 2 февраля
Сезон: 1
Где смотреть я: ITVX
Биографический сериал рассказывает о британской телезвезде Ноэле Гордон, ее жизни с 1964 по 1981 годы. Она была актрисой мыльной оперы "Перекресток", но однажды получила известие об увольнении, что стало для нее шоком. Главную роль в шоу сыграла Гелена Бонэм Картер.
"Нолли": смотрите трейлер
Интересно 10 самых главных премьер февраля, которые невозможно пропустить
"Ты"
Дата премьеры: 9 февраля
Сезон: 4
Где смотреть: Netflix
Первые три сезона американского драматического сериала "Ты" приобрёл большую популярность на платформе Netflix. В 4 сезоне главный герой переезжает в Лондон, где маниакально продолжает находить новые жертвы под маской интеллигента. Главную роль неизменно исполнит Пенн Бэджли, сыгравший Джо Голдберг. Каждый раз он придумывает новую личность и историю жизни, чтобы соблазнить и поразить новую пассию. В Лондоне он станет профессором Джонатаном Муром.
Оказалось, выкладывать весело, а Лондон не такой и плохой. Я встретил самых безумных травмированных людей на Земле. Это круг привилегированных засранцев. Но я скучаю, чтобы иметь кого-то,
– говорит Джо в трейлере.
"Ты": смотрите трейлер
"Внешние мели"
Дата премьеры: 23 февраля
Сезон: 3
Где смотреть: Netflix
Уголовный боевик с участием Чейза Стоукса, Мэйделин Кляйн и Бэйли Мэдисон впервые появился на Netflix в середине апреля 2020 года. В течение первого сезона мы следили за группой подростков, которые использовали карту сокровищ, которая должна показать, где спрятано золото на 400 миллионов долларов, что затонуло вместе с торговым кораблем. Второй сезон "Караси" подвергаются опасности и разгадывают новые загадки, сталкиваясь с новыми и старыми врагами. На кону сокровище с золотом и их жизнь. Какие новые приключения покажут в третьем сезоне – узнаем позже.
"Внешние мели": смотрите трейлер
Больше сериалов февраля 2023 года
- "Еще не умерла" / Not Dead Yet, 8 февраля, 1 сезон;
- "Флэш"/The Flash, 8 февраля, 9 сезон;
- "Миллион мелочей" / A Million Little Things, 8 февраля, 5 сезон;
- "Смешная девчонка" / Funny Woman, 9 февраля, 1 сезон;
- "Мой папа – охотник за пришельцами" / My Dad the Bounty Hunter, 9 февраля, 1 сезон;
- "Wu-Tang: Американская сага" / Wu-Tang: An American Saga, 15 февраля, 3 сезон;
- "Звездный путь: Пикарь" / Star Trek: Picard, 16 февраля, 1 сезон;
- "Привет, будущее!" /Hello Tomorrow!, 17 февраля, 1 сезон;
- "Карнивал Роу"/Carnival Row, 17 февраля, 2 сезон;
- "Частный детектив Магнум" / Magnum PI, Peacock, 19 февраля, 5 сезон;
- "Снегопад"/Snowfall, 22 февраля, 6 сезон;
- "Консультант"/The Consultant, 24 февраля, 1 сезон;
- "Черный список"/The Blacklist, 26 февраля, 10 сезон.