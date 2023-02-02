К выходу планируются не только новые сериалы, но и заслуживающее внимания продолжение. Предлагаем ознакомиться с 5 проектами, среди которых детектив "Ковчег", комедия от Netflix "Фриридж", а также продолжение психологического триллера "Ты" и шоу "Внешние мели" об охоте за золотом на 400 миллионов долларов, что затонуло вместе с торговым кораблем.

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Самые популярные сериалы февраля 2023 года

"Ковчег"

Дата премьеры: Первое февраля

Сезон: 1

Где смотреть: Syfy

События научно-фантастического сериала происходят в 22 веке, когда люди ради своего выживания развернули миссии в космос, чтобы колонизировать некоторые планеты. Во время первого путешествия на космическом корабле "Ковчег 1" произошла трагедия. Удалось ли героям выжить – узнаете после просмотра ленты.

"Ковчег": смотрите трейлер

"Фриридж"

Дата премьеры: 2 февраля

Сезон: 1

Где смотреть: Netflix

Это спинофиль сериала "Ребята из моего района". По сюжету четверо друзей пытаются избавиться от проклятия, которое вместе с неудачами и другими событиями принесла в их жизнь странная старая коробка.

"Фриридж": смотрите трейлер

"Нолли"

Дата премьеры: 2 февраля

Сезон: 1

Где смотреть я: ITVX

Биографический сериал рассказывает о британской телезвезде Ноэле Гордон, ее жизни с 1964 по 1981 годы. Она была актрисой мыльной оперы "Перекресток", но однажды получила известие об увольнении, что стало для нее шоком. Главную роль в шоу сыграла Гелена Бонэм Картер.

"Нолли": смотрите трейлер

Интересно 10 самых главных премьер февраля, которые невозможно пропустить

"Ты"

Дата премьеры: 9 февраля

Сезон: 4

Где смотреть: Netflix

Первые три сезона американского драматического сериала "Ты" приобрёл большую популярность на платформе Netflix. В 4 сезоне главный герой переезжает в Лондон, где маниакально продолжает находить новые жертвы под маской интеллигента. Главную роль неизменно исполнит Пенн Бэджли, сыгравший Джо Голдберг. Каждый раз он придумывает новую личность и историю жизни, чтобы соблазнить и поразить новую пассию. В Лондоне он станет профессором Джонатаном Муром.

Оказалось, выкладывать весело, а Лондон не такой и плохой. Я встретил самых безумных травмированных людей на Земле. Это круг привилегированных засранцев. Но я скучаю, чтобы иметь кого-то,

– говорит Джо в трейлере.

"Ты": смотрите трейлер

"Внешние мели"

Дата премьеры: 23 февраля

Сезон: 3

Где смотреть: Netflix

Уголовный боевик с участием Чейза Стоукса, Мэйделин Кляйн и Бэйли Мэдисон впервые появился на Netflix в середине апреля 2020 года. В течение первого сезона мы следили за группой подростков, которые использовали карту сокровищ, которая должна показать, где спрятано золото на 400 миллионов долларов, что затонуло вместе с торговым кораблем. Второй сезон "Караси" подвергаются опасности и разгадывают новые загадки, сталкиваясь с новыми и старыми врагами. На кону сокровище с золотом и их жизнь. Какие новые приключения покажут в третьем сезоне – узнаем позже.

"Внешние мели": смотрите трейлер

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