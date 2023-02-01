Который сомневаетесь или долго выбираете, какой фильм или сериал Netflix выбрать на вечер – вам пригодится этот список. Смотрите, что больше всего просматривали украинцы и выбирайте то, что больше всего может понравиться вам.

Кстати говоря 10 самых главных премьер февраля, которые невозможно пропустить

Самые популярные фильмы и сериалы Netflix

Фильмы

За период с 23 по 29 января в Украине больше всего заинтересовались новой романтической комедией Netflix "Ваши и наши" с Эдди Мерфи и Джоной Гиллом в главных ролях. По сюжету двух влюбленных лос-анджелесских миллениалов разного происхождения ждет главное испытание отношений – знакомство с родителями. В результате начинается противостояние культур и семей.

"Ваши и наши": смотрите трейлер онлайн

Больше кинолент в рейтинге

"Ножи наголо: Стеклянная луковица";

"Бледно-голубой глаз";

"На Западном фронте без перемен";

"Норвик";

"Кот в сапогах";

"Бэби Босс 2: Семейный бизнес";

"Красное сообщение";

"Загадочное убийство";

"Ищу тебя".

Самые популярные фильмы Netflix / Фото Netflix

Сериалы

Самым популярным сериалом за период с 23 по 29 января стал 2 сезон сериала. "Джинни и Джорджия". По сюжету 1 сезона, потрясающая блондинка Джорджия с 2 детьми переезжает в новый город. Семейка покупает дом на деньги, которые достались женщине после смерти мужчины. Ее старшая дочь Джинни устраивается в школу и становится одной из популярных девушек, а вот младший сын Остин только учится преодолевать трудности и неприятие обществом. Поэтому во втором мы получаем ответы на следующие вопросы:

Куда убежали Джинни и Остин?

Выйдет ли замуж Джорджия?

Как будут развиваться отношения Джорджии с Джо?

Будут ли семью преследовать частные детективы?

Остались ли доказательства того, что Джорджия убила своего мужа?

Какие секреты женщины еще раскроет ее сестра?

"Джинни и Джорджия" 2 сезон: смотрите трейлер

Больше сериалов в рейтинге

"Джинни и Джорджия", 2 сезон;

"Джинни и Джорджия", 1 сезон;

"Агентство "Локвуд & К°", 1 сезон;

"Уэнздей", 1 сезон;

"Викинги: Вальгалла", 2 сезон;

"Калейдоскоп", 1 сезон;

"Викинги: Вальгалла", 1 сезон;

"Шантаж", 1 сезон;

"Изобретая Анну", минисериал;

"Эмили в Париже", 3 сезон.

Самые популярные сериалы Netflix / Фото Netflix