Который сомневаетесь или долго выбираете, какой фильм или сериал Netflix выбрать на вечер – вам пригодится этот список. Смотрите, что больше всего просматривали украинцы и выбирайте то, что больше всего может понравиться вам.
Кстати говоря 10 самых главных премьер февраля, которые невозможно пропустить
Самые популярные фильмы и сериалы Netflix
Фильмы
За период с 23 по 29 января в Украине больше всего заинтересовались новой романтической комедией Netflix "Ваши и наши" с Эдди Мерфи и Джоной Гиллом в главных ролях. По сюжету двух влюбленных лос-анджелесских миллениалов разного происхождения ждет главное испытание отношений – знакомство с родителями. В результате начинается противостояние культур и семей.
"Ваши и наши": смотрите трейлер онлайн
Больше кинолент в рейтинге
- "Ножи наголо: Стеклянная луковица";
- "Бледно-голубой глаз";
- "На Западном фронте без перемен";
- "Норвик";
- "Кот в сапогах";
- "Бэби Босс 2: Семейный бизнес";
- "Красное сообщение";
- "Загадочное убийство";
- "Ищу тебя".
Самые популярные фильмы Netflix / Фото Netflix
Сериалы
Самым популярным сериалом за период с 23 по 29 января стал 2 сезон сериала. "Джинни и Джорджия". По сюжету 1 сезона, потрясающая блондинка Джорджия с 2 детьми переезжает в новый город. Семейка покупает дом на деньги, которые достались женщине после смерти мужчины. Ее старшая дочь Джинни устраивается в школу и становится одной из популярных девушек, а вот младший сын Остин только учится преодолевать трудности и неприятие обществом. Поэтому во втором мы получаем ответы на следующие вопросы:
- Куда убежали Джинни и Остин?
- Выйдет ли замуж Джорджия?
- Как будут развиваться отношения Джорджии с Джо?
- Будут ли семью преследовать частные детективы?
- Остались ли доказательства того, что Джорджия убила своего мужа?
- Какие секреты женщины еще раскроет ее сестра?
"Джинни и Джорджия" 2 сезон: смотрите трейлер
Больше сериалов в рейтинге
- "Джинни и Джорджия", 2 сезон;
- "Джинни и Джорджия", 1 сезон;
- "Агентство "Локвуд & К°", 1 сезон;
- "Уэнздей", 1 сезон;
- "Викинги: Вальгалла", 2 сезон;
- "Калейдоскоп", 1 сезон;
- "Викинги: Вальгалла", 1 сезон;
- "Шантаж", 1 сезон;
- "Изобретая Анну", минисериал;
- "Эмили в Париже", 3 сезон.
Самые популярные сериалы Netflix / Фото Netflix