Мать Орландо Блума изучила гимн Украины и поет его по-английски: искреннее признание актера

Голливудский актер Орландо Блум прибыл в Украину и встретился с Владимиром Зеленским. Он рассказал, что его мать выучила гимн Украины и поет на английском.

Этой информацией поделилась Дарья Заривная, советница по коммуникациям руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака. Кроме этого, она отметила, что мама Блума передала Зеленскому послание, передает 24 Канал.

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Мать Орландо Блума изучила гимн Украины

Здесь Орландо Блум рассказывает, что его мама изучила гимн Украины и теперь поет его по-английски. И что сказала ему: "Если увидишь президента Зеленского, передай, что они обязательно должны победить!,

– написала Заривная.



Орландо Блум встретился с Зеленским / Скриншот со сторис Заровной

Напомним, посол доброй воли ЮНИСЕФ прибыл в Украину 26 марта. Киев, Ирпень и село Демидов, где увидел последствия войны, которая продолжается в Украине больше года. На встрече с президентом он выразил восхищение смелостью и стойкостью украинцев, которые остаются сильными, несмотря на войну.

"Впереди вас ждет большое будущее! Вы должны сосредоточиться на этом будущем, никогда не забывая о своей цели, ни на миг. Век, десятки веков ждали вашего прихода и готовились к вашему приходу. Вы — те, кто сейчас так мистически предстали. Ваша победа будет победой гуманизма. Ваше поражение было бы поражением надежды. Поэтому нужно побеждать во всем. Вы должны бороться, имея несокрушимый дух", – сказал Блум.

Блум обратился к Зеленскому: смотрите видео