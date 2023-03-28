27 марта Орландо Блум встретился с Зеленским, где обсудили проекты, направленные на обеспечение интересов украинских детей. По словам актера, угроза жизни детей в Украине очень высока, даже когда они просто вышли на прогулку в лесу недалеко от своего дома.

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Орландо Блум встретился с псом-сапером Патроном

Больно видеть, как дети живут в городах и селах, заполненных минами и боеприпасами. Я побывал в таких городах, например, в Ирпене. Сегодня видел как дети в игровой форме обучались правилам минной безопасности совместно с замечательным Патроном,

– сказал Орландо Блум.

На официальной странице пса Патрона отметили: "Орландо – хороший мужчина. Нам с Михаилом очень понравился. В его глазах видно как он любит детей и собак. Он не скуп на комплименты и объятия. Уверен, что у него было много дел дома, но мне так приятно, что он выбирает путь добра. Это как раз о конверсии славы в добрые дела. Когда твои достижения могут кому-то спасти жизнь. Это важное. А меня сыром не корми – дай рассказать о правилах обращения с опасными предметами, вы знаете. Ну господин Блум теперь тоже знает: "Не подходи! Не трогай! 101 набирай!".

Орландо Блум встретился с псом-сапером Патроном / Фото UNICEF Украина

Во время визита в Украину Блум посетил Киев, Ирпень и село Демидов, где увидел последствия войны, которая продолжается в Украине больше года. На встрече с президентом он выразил восхищение смелостью и стойкостью украинцев, которые остаются сильными, несмотря на войну.

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Мировую славу Орландо снискал благодаря ролям в культовых фильмах "Властелин Колец" и "Хоббит", где он воплотил образ отважного молодого эльфа Леголаса. Он также сыграл в яркой серии "Пираты Карибского моря", исторических фильмах "Мушкетеры", "Царство небесное", "Троя", а также попробовал свои силы в драматических лентах "В поисках огня" и "Главная улица".