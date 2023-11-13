В секторе Газа погиб израильский продюсер Матан Меир, воевавший с террористами ХАМАС

Израильский продюсер Матан Меир, являвшийся частью команды сериала "Фауда", не выжил во время выполнения боевого задания. В звании старшего сержанта Меир принимал участие в боевых действиях против террористов из ХАМАСа.

Его жизнь оборвалась 10 ноября. Матан Меир получил ранения в результате взрыва рядом с мечетью в Бейт-Хануне на севере Газы. Режиссеру было 38 лет.

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Матан Меир служил в 551-й бригаде

Информация в израильских СМИ указывает на то, что 551-ая бригада, в состав которой входил Меир, представляет собой резервное подразделение, которое ранее имело опыт службы в отрядах спецназначения и десанта. В настоящее время ее бойцы занимаются ликвидацией террористов, проводят разведку зданий в поисках оружия и входов в тоннели. Они обнаружили и уничтожили вооруженный склад в детском саду в Бейт-Хануне. Меир потерял жизнь, проверяя одно из зданий на севере сектора Газа при взрыве.

Свои соболезнования выразил автор сериала "Фауда" Ави Иссахаров.

Сегодня вечером семье "Фауды" сообщили, что член съемочной группы сериала, старший сержант Матан Меир, боец 697-го батальона 551-й бригады, погиб в бою на севере сектора Газа. Да будет благословенна его память,

– написал Иссахаров.

Матан Меир был продюсером сериала "Фауда"

Сериал "Фауда" (переводимый как "хаос" на арабский) является израильским телевизионным проектом от Netflix. Он рассказывает об истории группы бойцов тайного контртеррористического подразделения ЦАХАЛ. Первый сезон был снимал в 2014 году во время обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа, когда Израиль проводил операцию "Незыблемая скала".

"Фауда" смотрите онлайн трейлер сериала