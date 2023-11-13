Його життя обірвалося 10 листопада. Матан Меїр отримав поранення внаслідок вибуху поруч із мечеттю в Бейт-Хануні на півночі Гази. Режисеру було 38 років.

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Матан Меїр служив у 551-ій бригаді

Інформація в ізраїльських ЗМІ вказує на те, що 551-ша бригада, до складу якої входив Меїр, являє собою резервний підрозділ, який раніше мав досвід служби в загонах спецпризначення та десанту. На цей момент її бійці займаються ліквідацією терористів, проводять розвідку будівель у пошуках зброї та входів до тунелів. Вони виявили та знищили збройний склад в дитячому садку в Бейт-Хануні. Меїр втратив життя, перевіряючи одну з будівель на півночі сектору Гази під час вибуху.

Свої співчуття висловив автор серіалу "Фауда" Аві Іссахаров.

Сьогодні ввечері сім'ї "Фауди" повідомили, що член знімальної групи серіалу, старший сержант Матан Меїр, боєць 697-го батальйону 551-ї бригади, загинув у бою на півночі сектору Гази. Хай буде благословенна його пам'ять,

– написав Іссахаров.

Матан Меїр був продюсером серіалу "Фауда"

Серіал "Фауда" (що перекладається як "хаос" арабською) є ізраїльським телевізійним проєктом від Netflix. Він розповідає історію групи бійців таємного контртерористичного підрозділу ЦАХАЛ. Перший сезон був знімали у 2014 році під час загострення палестино-ізраїльського конфлікту в секторі Газа, коли Ізраїль проводив операцію "Непорушна скеля".

"Фауда": дивіться онлайн трейлер серіалу