Warner Bros объявила официальное название "Матрицы 4" и показала трейлер: что об этом известно

Warner Bros на CinemaCon 2021 презентовала фильм и его название "Матрица: Воскрешение". Гости киновыставки увидели трейлер, а журналисты зафиксировали главную информацию о нем.

На киновыставке, которая проходит с 23 по 26 августа в Лас-Вегасе, зрители просмотрели первый трейлер саги. Пока мы ждем его на ютубе, журналисты издания Deadline рассказывают, о чем говорится в ролике и какой будет новая картина Вачовски.

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Что показали в трейлере "Матрицы 4" на CinemaCon 2021

Трейлер начинается с разговора психиатра Нила Патрика Гарриса с Киану Ривз. Действие происходит в близком будущем Сан-Франциско. Главный герой Нео находится в ловушке обыденного мира, как в фильме 1990 года.

"Я сумасшедший?" – спрашивает Нео. "Мы не используем здесь это слово", – отвечает терапевт Харриса. Затем действия происходят в кафе. Нео встречается с Кэрри-Энн Мосс: "Мы встречались?" – спрашивает она. На фоне звучит саундрек White rabbit группы Jefferson Airplane. За спиной Нео появляется персонаж, который очень напоминает молодого Морфея, и предлагает Ривз красную таблетку: "Полетаем?".

После этого кадра журналисты увидели настоящий экшн – эффектные сцены, акробатические прыжки и безумное зрелище. Завершающая сцена показывает Нео, который едет в поезде со странным парнем с синими волосами и тату, на котором изображен белый кролик. С молниеносной скоростью на них летит пуля снайпера, но самые ярые поклонники могут предсказать, что сделает Нео.

"Матрица: Воскресение" 2021 год: смотрите видео