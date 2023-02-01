С романтическим треком Соловой и Пивоварова: создатели "Мавки" показали основной трейлер анимации

Долгожданная "Мавка. Лесная песня" выйдет в кино 2 марта. За месяц до премьеры создатели анимационной ленты презентовали основной трейлер с романтическим саундтреком "Мова Вітру" в исполнении Кристины Соловий.

Когда создатели мультфильма начинали работу над лентой, то стремились адаптировать гениальную Лесную песню Леси Украинки для семейной анимации со счастливым концом, а также поднять актуальные сегодня экологические вопросы. Но, по словам креативной продюсерши Анны Елисеевой, "Мавка. Лесная песня" сильно перекликается с событиями, которые постигли каждого украинца в 2022 и продолжаются сейчас.

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"Однако мы верим, что, как в нашем мультфильме, так и в жизни, свет обязательно победит тьму, и любовь преодолеет зло", – сказала продюсер.

Создатели "Мавки. Лесной песни" представили основной трейлер мультфильма

В трейлере показаны невероятные локации, вдохновленные украинскими видами. А Мавка предстает перед зрителями в новом образе – она просыпается после зимнего сна и пробуждает весь Магический Лес.

Режиссер анимационной ленты Олег Маламуж посоветовал зрителям быть внимательными во время просмотра трейлера, а затем и мультфильма, чтобы не пропустить ни одной важной детали.

Художники и аниматоры уделили внимание каждому листочку, объекты очень хорошо проработаны технически, также в них заложены определенные смыслы. Орнаменты и символы – важная составляющая нашей истории. Они изображены на деревьях, камнях, на самих героях и их одежде, предметах обихода и т.д.,

– сказал он.

К примеру, ландшафт на верхушках холмов, на которых находится деревня, изображен в форме писаночных росписей, символизирующих зарождение и сохранение жизни, плодовитость. А образы персонажей воспроизводят их характеры и особенности среды, в которой они живут, – продолжил режиссер.

К тому же в новом трейлере можно узнать оркестровые темы, над которыми работал композитор Дарио Веро и романтическую песню в исполнении певицы Кристины Соловий, а также Артема Пивоварова, подарившего свой голос Лукашу. Известно, что музыканты вместе написали текст песни, а Артем создал музыку. Премьера песни и клипа к ней состоится уже 14 февраля ко Дню Влюбленных.

"Мавка. Лесная песня": смотрите основной трейлер мультфильма