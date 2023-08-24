Смотреть анимационный фильм онлайн можно по телевизору, телефону, компьютеру, планшету и через игровую консоль X-box. Поэтому зовите друзей, родителей, любимых и детей, и погружайтесь в волшебную Вселенную Лесной песни!

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"Мавка": что известно о самом дорогом украинском мультфильме

Самый кассовый украинский мультфильм

"Мавка" вышла 2 марта в кинотеатрах и показала самые лучшие результаты кассовых сборов за всю историю украинского кинематографа. За первые 7 дней проката фильм собрал 25 миллионов просмотров, а за 5 недель – почти 100 миллионов, и по состоянию на сегодня – более 150 миллионов. Смета ленты составляет 187 миллионов гривен. "Мавку" смело можно назвать одним из самых дорогих украинских мультфильмов.

Таким образом, фэнтезийная анимация Александра Рубана и Олега Маламужа стала самым кассовым украинским кинопроектом и теперь входит в список из 20 кассовых кинолент за всю историю кинопроката в Украине.

Сюжет и трейлер

Мавка рассказывает историю безграничных украинских лесов, которые с давних пор скрывают множество тайн и загадок. Там, среди столетних деревьев, обитают необычные мифические существа, а среди них – Мавка, Душа и новоизбранная Берегиня Леса. Ее главная задача – защищать Лес и его главное сокровище – Источник жизни – от любых посягательств людей.

Лукаш – простой парень из сельской местности со скрытым редким музыкальным даром, который он полностью вкладывает в игру на свирели. Музыка – это не просто хобби для Лукаша, а настоящая мечта его жизни. И именно благодаря этой музыкальной страсти становится возможным что-то удивительное: судьбы Мавки и Лукаша переплетаются, и они впадают в водоворот вожделенной любви друг к другу.

Но их любовь – почти недостижима, особенно когда на горизонте появляется хитрая Акулина. Она обещает местным жителям прогресс и благополучие, хотя истинная цель ее далека от благополучия – Акулина жаждет обрести Источник жизни, и знает, что путь к нему лежит через Мавку. Впрочем, любовь сделала Мавку беззащитной перед влиянием Килины.

Для того чтобы использовать Мавку, Акулина выбирает своим орудием влюбленного Лукаша и крестьян, души которых наполняет злобой и страхом. Сможет ли Мавка спасти Лес, а музыка Лукаша совершить чудо и спасти любовь? С 24 августа смотрите "Мавку" онлайн.

"Мавка. Лесная песня": смотрите трейлер

Украинские актеры дали свои голоса персонажам "Мавки"

Голоса персонажам "Мавки" дали самые популярные украинские звезды. Среди них: Наталья Денисенко, Нина Матвиенко, Наталья Сумская, Екатерина Осадчая, Назар Заднепровский, Олег Скрипка, Олег Михайлюта, участники этногруппы "ДахаБраха" и Сергей Притула.